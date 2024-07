‘Deadpool & Wolverine’ seria lançado em segredo, como um filme terrível; entenda a ideia

“A ideia original era gravar um filme falso, chamado AlphaCop, que seria intencionalmente ruim”, contou o astro. “[A história] Era sobre dois caras que dividiam o mesmo cérebro e, juntos, eles se tornavam o policial definitivo. E o pôster dizia: ‘AlphaCop: dois policiais, um cérebro e só bolas’”.

Com uma premissa tão ruim e uma estratégia de divulgação ainda pior, a expectativa era que poucas pessoas se interessassem por AlphaCop — pelo menos, inicialmente. “Era para, sei lá, 10 pessoas irem assisti-lo no final de semana de estreia e, depois cinco minutos do filme já ter começado, o logo da Marvel ia aparecer e o filme seria, na verdade, Deadpool & Wolverine”.