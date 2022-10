Disney inicia produção do novo capítulo da franquia ‘O Planeta dos Macacos’

Continua após a publicidade

A Disney anunciou o início da produção de Kingdom of the Planet of the Apes (Reino do Planeta dos Macacos, em tradução livre), o novo capítulo da franquia, que é retomada depois de Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017.

A produção será rodada na Austrália, cujo governo local vai investir US$ 10 milhões, acreditando que o longa vai geral mais de 400 empregos locais e injetar US$ 80 milhões na economia local.

Arte de 'Kingdom of the Planet of the Apes', que será rodado na Austrália

Ainda não foram divulgados detalhes do enredo, mas há rumores de que Caesar pode retornar durante os flashbacks do filme.

A direção será de Wes Ball e o elenco contará com Owen Teague (que viverá Cornelius, um maçado evoluído), Freya Allen (que será uma das líderes humanas) e Peter Macon (também no papel de um humano).

O Planeta dos Macacos é uma das mais populares e duradouras franquias da 20TH Century Studios, acumulando mais de US$ 1,7 bilhão nas bilheterias mundiais, segundo o site especializado Deadline.

Baseado em um romance de Pierre Boulle, o primeiro filme da série foi lançado pela então 20th Century Fox em 1968 e se tornou um dos maiores sucessos do ano. Foi seguido por quatro sequências e duas séries de TV. Um remake, O Planeta dos Macacos, foi dirigido por Tim Burton e lançado em 2001. Dez anos depois, chegou Planeta dos Macacos: A Origem, seguido de duas sequências, Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) e Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017.