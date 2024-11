Documentário com coprodução brasileira está elegível ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou recentemente a lista de filmes elegíveis para a 96ª edição do Oscar na categoria Documentário. Entre os 166 documentários que concorrem à estatueta, está Da cor e da tinta: Em busca de Chang Dai-chien, uma coprodução EUA, China e Brasil.

Da cor e da tinta, dirigido, roteirizado e produzido por Weimin Zhang, é um documentário que explora a história do artista chinês Chang Dai-chien (1899-1983), que viveu um exílio de 30 anos no Ocidente, parte dele em São Paulo. Chang é considerado o artista plástico chinês mais importante do século XX e muitas vezes comparado com Pablo Picasso.

Frame do documentário "Da cor e da tinta", habilitado para concorrer ao Oscar 2024 Foto: Reprodução