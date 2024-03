Emma Stone: Voz rouca, sonhos, medos e 60 pastéis de nata de uma vez; veja curiosidades

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por Pobres Criaturas, Emma Stone, de 35 anos, se destaca não só por suas habilidades em atuação, mas também por fatos curiosos de sua vida e carreira.

Emma Stone, vencedora do Oscar por 'Pobres Criaturas' Foto: Michael Tran/AFP

Um dos exemplos mais recentes se refere ao seu comprometimento em dar vida a Bella Baxter. Para uma cena que exigia uma expressão genuína de fascínio e apreciação, ela teve de consumir 60 pastéis de nata, o tradicional doce português. "A primeira mordida é deliciosa, mas no final você realmente quer vomitar", disse ela, de acordo com a CNN Portugal.

Voz rouca

Sua distintiva voz rouca vem de um histórico de cólicas intensas na infância, que resultaram no desenvolvimento de nódulos e calos nas cordas vocais.

Loira e asmática

Curiosamente, apesar de sua fama como ruiva, Stone é naturalmente loira. A transformação ocorreu a conselho de Judd Apatow para o filme Superbad - É Hoje (2007), e ela optou por manter a cor. A atriz só veio a descobrir que tinha asma após sofrer um ataque durante a produção de A Mentira (2010).

Projeto Hollywood

Com apenas 15 anos, Stone convenceu seus pais a permitir sua mudança para Hollywood, apresentando-lhes um projeto via PowerPoint intitulado “Projeto Hollywood”.

Tatuagens de pássaros

Compartilha com sua mãe tatuagens de pássaros desenhadas por Paul McCartney, inspiradas na canção Blackbird.

Nome profissional

O nome “Emma” foi adotado profissionalmente devido à existência de uma “Emily Stone” registrada no SAG.

Parceria e privacidade

Stone atuou como par romântico de Ryan Gosling em três filmes, indicando uma notável química em tela. Seu engajamento com redes sociais cessou após sua conta do Twitter ser hackeada, levando-a a uma postura de privacidade digital. Ao longo de sua carreira, enfrentou rejeições e desafios, como perder o papel de Claire Bennet em Heróis (2006).

Realização de um sonho

Participou do Saturday Night Live, realizando um sonho pessoal, em três ocasiões distintas. Compromissos com O Espetacular Homem-Aranha (2012) resultaram em sua saída de potenciais projetos como Anjos da Lei (2012). Enquanto atuava em Cabaret na Broadway, foi escalada para La La Land: Cantando Estações (2016), papel pelo qual ganhou o Oscar, marcando-a como uma das poucas atrizes a receber o prêmio por uma performance em um musical.

Fobia

Aos 7 anos de idade, Emma Stone sofreu um acidente em uma aula de ginástica, que teve um impacto duradouro em sua vida. Ao ser levantada para um alto feixe de equilíbrio, Emma caiu, resultando na fratura de ambos os braços. Este incidente contribuiu para o desenvolvimento de uma fobia específica: o medo de ser levantada no ar.

Ascendências e versatilidade

A atriz possui uma rica herança familiar que inclui ascendência sueca, alemã, galesa, irlandesa, inglesa, escocesa e suíço-alemã. Seu envolvimento em projetos aclamados pela crítica, como Histórias Cruzadas (2011), Birdman (2014), La La Land: Cantando Estações (2016) e A Favorita (2018), destaca sua versatilidade como atriz. Vida pessoal Além de suas conquistas profissionais, a vida pessoal de Emma também foi assunto de algumas manchetes. Além do relacionamento com Dave McCary, com quem tem uma filha, Louise Jean McCary, Emma Stone teve uma vida amorosa acompanhada de perto pelo público e pela mídia.

Queridinhos de Hollywood

Um dos relacionamentos mais notórios de Stone foi com o ator Andrew Garfield. Os dois se conheceram durante as filmagens de O Espetacular Homem-Aranha (2012), onde interpretaram pares românticos, Peter Parker e Gwen Stacy, respectivamente. O relacionamento entre Stone e Garfield rapidamente evoluiu para fora das telas, tornando-se um dos casais mais queridos de Hollywood.

Stone e Garfield mantiveram um relacionamento de aproximadamente quatro anos, de 2011 a 2015. Ao longo desse período, foram frequentemente vistos juntos em eventos públicos, passeios casuais e durante premiações, sempre demonstrando afeto e apoio mútuo. Apesar de manterem a privacidade sobre detalhes da relação, ambos expressaram em diversas ocasiões o respeito e admiração que tinham um pelo outro, mesmo após o término.

Noivado discreto

Após seu relacionamento com Garfield, Stone manteve sua vida amorosa ainda mais discreta, até o anúncio de seu noivado com Dave McCary, um escritor e diretor conhecido por seu trabalho no Saturday Night Live. Ele e Stone compartilharam a notícia de seu noivado em dezembro de 2019, através de uma postagem no Instagram, após dois anos de namoro.