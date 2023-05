Exposição da DreamWorks abre as portas do estúdio criador de ‘Shrek’ para fãs de animação

A partir deste sábado, 20, crianças de todas as idades estão convidadas para um encontro com alguns dos personagens mais famosos da animação mundial na DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela. A mostra resgata o processo de criação, produção e desenvolvimento de heróis das telas como Shrek, Kung Fu Panda e seus amigos, além dos bichinhos de Madagascar e os pequenos Trolls entre tantos outros.

Mundo de sonhos da DreamWorks pode ser vista numa exposição que conta com peças originais do estúdio, contando o processo de uma animação. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A DreamWorks é uma empresa jovem, se comparada à sua principal concorrente, a Disney. Criada em 1994, seu primeiro longa foi lançado em 1998, FormiguinhaZ. Os primeiros quatro anos da empresa foram já recheados de sucessos como O Príncipe do Egito (1998), Fuga das Galinhas (2000), Shrek (2001) e Spirit: O Corcel Indomável (2002) - que chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Animação.

Essa história é contada a partir das criações do estúdio nos cerca de mil metros quadrados em que a exposição acontece. A mostra poder ser vista no Espaço DOM Cultural, no Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230 - Bela Vista) e é dividida em quatro partes: Personagem, História, Mundo e Sala de Desenho.

Na primeira delas, somos apresentados aos personagens mais famosos do estúdio, com esboços e modelos em resina. Todas as peças foram originalmente montadas pela DreamWorks. “Os bonecos 3D, por exemplo, eles utilizavam para entender dimensões dos personagens”, conta Felipe Tortoro, produtor de relações internacionais da Rua 34, uma das produtoras envolvidas na exposição.

Nesse ambiente, pode-se ver modelos para os personagens como os de Shrek, O Espanta Tubarões (2004), de Madagascar. Também são mostrados alguns documentários em que designers e animadores falam dos processos. Em uma tela, o Face Poser, é possível manipular as características faciais dos personagens e ver a animação “ganhar vida”.

Na porção dedicada à História é quando compreendemos o processo de construção de um filme. Uma instalação mostra como seria uma mesa usada para desenvolvimento, em que são projetados imagens de esboços. É como entrar no meio da sala da criação no momento em que roteiristas e designers fizeram uma pausa para o café. Em uma das paredes, são projetados reproduções do storyboard - desenhos que mostram as principais cenas de um vídeo - de Shrek. Também é possível assistir ao cineasta Conrad Vernon executando, passo a passo desde o argumento, a cena ‘Interrogando o Gingy’ de Shrek (ver abaixo).

Na ala dedicada ao mundo, também podem vistas peças usadas nos mais diversos filmes do estúdio, com direito a maquetes e monitores em que dá para simular mudanças nos ambientes, criando situações como aumentar a frequência das ondas do mar em uma cena. Esta é a maior seção da mostra, que explora o trabalho de diretores, designers de produção e artistas conceituais na criação dos inúmeros ambientes dos longas.

É também nesse espaço que fica uma das sensações da exposição, a sala Voo do Dragão, que conta com uma projeção imersiva, que dá a sensação de estar sobrevoando a Ilha Berk nas costas de Banguela, do filme Como Treinar seu Dragão.

O final da exposição guarda outro dos espaços que deve fazer a cabeça de muitos dos apaixonados por animação. No espaço Sala de Desenho há uma mesa que mostra os elementos usados por animadores, desde o papel para rabiscos a um computador, onde a magia se torna mais real.

Maquetes, modelos em três dimensões e esboços, além de projeções e a possibilidade de desenhar sua própria animação: essas são as atrações da exposição. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O finalzinho guarda a maior das aventuras para os fãs do estúdio. Os visitantes poderão desenhar seus personagens e animá-los usando uma versão personalizada da ferramenta de desenho digital usada pelos animadores da DreamWorks.

A DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela fica aberta de terça a domingo, de 10h às 22h, com classificação livre. Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 90 e podem ser comprados no site da Fever, uma das realizadoras da exposição. São disponibilizados pacotes para adultos que levem crianças e também dá para comprar com flexibilidade de horários ou agendando a visitação.