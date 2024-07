Por enquanto, a lista de títulos contemplados no festival ainda não foi revelada, mas a expectativa é que a programação inclua a sequência de Coringa, estrelada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, assim como o novo filme do italiano Luca Guadagnino (Rivais), Queer. A seleção principal do Festival de Veneza será revelada em 23 de julho.

Até o momento, a única produção confirmada foi Os Fantasmas Ainda se Divertem (Beetlejuice Beetlejuice, no original), que marca o retorno de Michael Keaton ao universo macabro do diretor Tim Burton. O lançamento da Warner Bros. faz sua estreia mundial como o filme de abertura do festival, mas vale ressaltar que ele não estará em competição por prêmios.