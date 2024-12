‘Inexplicável’ é baseado em história real e dramática de menino com tumor: ‘Vulnerabilidade e força’

Inexplicável, filme que estreia nesta quinta-feira, 5, começa já dando um sinal do drama que será mostrado na tela nos 110 minutos seguintes: o pequeno Gabriel (Miguel Venerabile) desmaia durante um jogo de futebol na escola, após passar o dia sentindo uma forte dor de cabeça. Os pais (Letícia Spiller e Eriberto Leão) o levam para o médico e logo descobrem que o garotinho está com um tumor na cabeça. É hora de correr para a cirurgia.

Dirigido pelo versátil Fabrício Bittar, de títulos díspares como Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro e Alice no Mundo da Internet, o longa-metragem é daquelas pancadas dramáticas que não fazem concessões. Afinal, no centro da história, está apenas um garotinho tendo que lutar pela vida – primeiramente por conta do câncer, depois por complicações que não estavam previstas pelo neurologista Christina (André Ramiro).

Letícia Spiller e Eriberto Leão em 'Inexplicável' Foto: Clube Filmes/Divulgação

Bittar conta que estava com vontade de experimentar o drama, depois de investir um bom tempo na comédia, até que se viu de frente com a história real de Gabriel, contada no livro O Menino que Queria Jogar Futebol, do jornalista e escritor paraibano Phelipe Caldas. “Era um livro que já tinha cenas muito cinematográficas e senti que precisava adaptar essa história para as telas”, conta Bittar ao Estadão. “Tudo aconteceu no momento certo”.

União

PUBLICIDADE Após a primeira ideia, era momento de encontrar dois atores que estivessem dispostos a encarar essa história pesada sobre pais lutando para manter a fé na vida do filho. Letícia Spiller e Eriberto Leão nunca trabalharam antes juntos, mas se sentiram confiantes em interpretá-los em uma situação tão delicada quando souberam um do outro no projeto. “No início, fiquei em dúvida se estava preparada para lidar com essa energia tão intensa. Como mãe, foi desafiador entrar nessa vulnerabilidade e enfrentar esse incômodo emocional”, conta Letícia, ao Estadão, citando seus dois filhos. “Mas eu acredito que é justamente da vulnerabilidade que vem a força, e a minha personagem é prova viva disso”.

No longa, Letícia e Eriberto vivem mãe e pai com sentimentos bem conflitantes sobre a situação do pequeno Gabriel. Ela se agarra na fé, enquanto ele não consegue entender como Deus fez isso com um garoto tão pequeno – é daí que vem algumas das discussões religiosas de Inexplicável, longa que está mais para drama familiar do que para um desses filmes religiosos que saem aos montes. Aliás, lembra bastante Milagres do Paraíso.

“Esse foi um trabalho que exigiu muita conexão e confiança. Não teria sido possível sem essa parceria. É um tipo de filme que exige entrega total, sem espaço para egos. Precisávamos estar completamente disponíveis um para o outro, e acho que isso transparece na tela”, conta o ator, que está no ar na Rede Globo por Mania de Você.

No final, os dois foram premiados por suas atuações no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABFF) de 2024.

Publicidade

Ambiente seguro para a atuação infantil

O que mais chama a atenção no filme é a boa interpretação de Miguel Venerabile, em seu primeiro papel no cinema. Uma cena em que grita de dor, após a recuperação ruim da cirurgia, faz o espectador desviar o olhar da tela. Outras duas cenas no hospital, em que o menino fica entre a vida e a morte, também impressionam. Há muita verdade na tela.

“A escolha do elenco foi muito cuidadosa, especialmente para o papel do Gabriel. Não fizemos uma preparação tradicional; tivemos apenas um encontro inicial para conversar sobre o filme”, diz o diretor Fabrício Bittar. “Queria preservar as emoções para o momento das filmagens. Criamos um ambiente seguro e especial para que o Miguel pudesse explorar todo o seu talento. Ele é realmente incrível, e acho que isso fica claro no filme”.

Gabriel luta pela vida em 'Inexplicável' Foto: Clube Filmes/Divulgação

Eriberto e Letícia, enquanto isso, acessaram suas memórias como pai e mãe – ele também é pai de dois. “Acho que lutar pela vida de um filho é a maior batalha que alguém pode enfrentar. Passamos por uma transformação poderosa ao longo do filme”, diz ela. “No final, a mensagem que fica é sobre acreditar, mesmo quando tudo parece impossível”.

O ator global, emocionado, complementa que sente que o filme é capaz de capturar a essência da jornada de Gabriel – o verdadeiro, que passou por tudo isso na vida real – e trazer algo para que o espectador, depois de uma trama tão dura, tenha algo para refletir. “Entre não acreditar e acreditar, eu escolheria acreditar”, afirma Eriberto. “A história deles é a prova de que o amor pode realizar coisas que parecem inexplicáveis”.