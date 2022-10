James Gunn e Peter Safran vão comandar a divisão de filmes da DC

Publicidade

EFE - O cineasta James Gunn, conhecido por Guardiões da Galáxia, e o produtor Peter Safran, responsável por filmes como Invocação do Mal e Aquaman, assumirão o comando da DC Studios, divisão que supervisiona todos os filmes, séries e ficções animadas baseadas no universo DC Comics.

O cineasta e o produtor, que compartilharão o cargo de CEO, serão chefiados por David Zaslav, gerente que assumiu o controle das gigantes Warner Bros. e Discovery após a anunciada fusão. Entre as prioridades de Zaslav estava dar novo rumo à franquia de super-heróis.

A nomeação de Gunn e Safran ocorre dias após a saída de Walter Hamada, que comandava tudo relacionado à franquia DC desde 2018 e estava ligado ao estúdio há mais de 15 anos.









“A DC tem alguns dos personagens mais divertidos, poderosos e icônicos do mundo e estou emocionado por ter os talentos únicos e complementares de James e Peter se juntando à nossa equipe e supervisionando a direção criativa do histórico Universo DC”, disse Zaslav em um comunicado.

O último lançamento da DC Comics, Adão Negro, protagonizado por Dwayne Johnson e dirigido pelo espanhol Jaume Collet-Serra, foi lançado no último fim de semana e arrecadou 67 milhões de dólares nos Estados Unidos, apesar das críticas negativas.

O filme, cujo orçamento estimado gira em torno de 200 milhões de dólares, mas sua bilheteria ficou longe de outros lançamentos recentes do mesmo gênero como Thor: Amor e Trovão (144 milhões de dólares) e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (US$ 187 milhões), ambos da Marvel.

A Warner Bros., dona dos direitos da DC Comics, apostou em Johnson, conhecido como “The Rock”, e no personagem Adão Negro para relançar sua franquia de super-heróis após a recepção mista para títulos como Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e Aves de Rapina.