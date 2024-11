Kevin Feige fala sobre mutantes, ‘Blade’ e o que esperar de Robert Downey Jr.

Com olhos azuis congelantes, um sorriso estampado no rosto e seu indefectível boné, Kevin Feige veio ao Brasil nesta semana com uma missão: falar sobre o futuro da Marvel Studios. É na cabeça dele, presidente do estúdio, que está todo planejamento da marca para os próximos anos, além da compreensão do que se passa agora.

Kevin Feige Foto: @Marvel Entertainment via YouTube

PUBLICIDADE Afinal, os caminhos mais recentes da Marvel nos cinemas não são exatamente claros. Algumas apostas não foram tão bem quanto o esperado e o estúdio sofreu um inevitável desgaste. A primeira solução foi diminuir o ritmo de estreias. Em 2024, nos cinemas, apenas Deadpool & Wolverine. “Existem muitas franquias que não lançam nenhum filme por ano. Quando lançamos só um filme, as pessoas perguntam: ‘o que aconteceu? Só um filme?’. Mas foi ótimo”, diz ao Estadão, em entrevista durante a D23 Brasil, evento da Disney nos moldes da CCXP. “Trabalhar nos filmes dos Vingadores demanda muito. Isso nos deu mais tempo para focar nesses filmes que entrarão em produção no início do próximo ano”.

A chegada do Quarteto

Falando em futuro, dois trabalhos são mais óbvios: Capitão América: Admirável Mundo Novo e Thunderbolts*, os próximos na linha de estreias.

Outro que bate à porta é Quarteto Fantástico, talvez o título mais aguardado pelos fãs desde Vingadores: Ultimato. É o retorno dos personagens após três longas produzidos pela 20th Century Fox e o primeiro sob a batuta completa de Feige.

“Estou chegando aos 25 anos trabalhando com a Marvel e são 18 anos com a Marvel Studios. Sempre foi divertido, mas agora temos personagens que não tínhamos acesso por muito tempo: Quarteto Fantástico, X-Men, Demolidor, Deadpool”, diz. “Quarteto Fantástico sempre foi um sonho para mim, poder realmente fazer justiça à primeira família da Marvel. Estamos apostando muito nesse filme, nesse elenco, e já anunciamos que eles aparecerão no próximo ano em Vingadores: Doomsday e depois em Secret Wars”.

Falando em Vingadores, vale lembrar que Robert Downey Jr. está de volta — não como Homem de Ferro, mas como o vilão Doutor Destino.

“O Doutor Destino é um dos melhores personagens da história dos quadrinhos da Marvel”, diz. “O filme se chama Doomsday, então o Destino é uma parte extremamente importante dessa produção e da história em Secret Wars. Então pensamos: quem é o melhor ator para esse papel? Quem é o maior ator?”.

A resposta imediata, segundo Feige, foi Downey Jr., que tinha acabado de ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Oppenheimer. “Pensamos que seria incrível se conseguíssemos que ele interpretasse o Doutor Destino. Ele já interpretou outro personagem pra nós no passado que usava uma máscara”, diz, dando uma leve risada. “Mas agora, vê-lo se desafiar e trazer uma performance completamente nova e diferente é muito empolgante”.

Desafios no caminho

E se pensarmos além do que já está anunciado? Um título causa mais curiosidade: Blade, que foi divulgado por Feige há cinco anos e até agora não saiu do papel. Notícias de bastidores já falam de parte do elenco e da produção saindo do projeto.

“Apresentei Mahershala Ali no palco da San Diego Comic-Con há cinco anos. Temos trabalhado nisso desde então. Muita coisa aconteceu no mundo nesses cinco anos”, se explica. “Ainda não conseguimos acertar o que queremos para o personagem de Blade e para que Mahershala assuma o papel. Temos ideias muito intrigantes agora e esperamos, em breve, poder falar sobre nosso caminho adiante para esse personagem”.

Por fim, não tem como perguntar: e os mutantes? Como esses personagens entram nesse universo para além de Deadpool & Wolverine? Na cabeça de Feige, escondida pelo boné, o caminho parece ser claro. Mas, para nós, dá apenas uma pista.

“Acho que é pra lá que Secret Wars nos leva, ao mundo dos mutantes, de uma maneira muito empolgante”, diz Kevin, ainda com o sorriso enigmático no rosto.