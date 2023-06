Kevin Spacey diz que diretores irão contratá-lo se for inocentado: ‘Em 10 anos, isso não será nada’

O ator Kevin Spacey, que enfrenta diversas denúncias por agressão sexual, disse que alguns diretores e produtores de filme deram sinais de que pretendem contratá-lo caso ele prove sua inocência nos processos em que está envolvido. Atualmente, Spacey enfrenta 12 acusações feitas por quatro homens de crimes que teriam ocorrido entre 2001 e 2013.

“Em 10 anos, isso não será nada”, comentou o ator em entrevista à Zeit Magazin nesta quarta-feira, 14. “Meu trabalho viverá mais que eu, e é isso o que será relembrado”, completou.

Kevin Spacey disse que diretores pretendem contratá-lo caso for inocentado de acusações por agressão sexual. Foto: Brian Snyder / REUTERS

Segundo o artista, várias pessoas ligadas à indústria do cinema já entraram em contato dizendo que querem trabalhar com ele, mas não podem. “É um período em que muitas pessoas estão com medo de me apoiarem e serem canceladas”, comentou.

Conforme o relato, porém, alguns já deram indícios de que irão contratá-lo caso o ator prove sua inocência no Tribunal Southwark, em Londres. “No segundo em que isso acontecer, eles estarão prontos para seguir em frente”, afirmou.

A onda de denúncias contra o ator de House of Cards começou em 2017, com o surgimento do #MeeToo, movimento que tomou força após as acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Ele foi demitido da série e condenado a pagar quase US$ 31 milhões à MRC, a produtora de House of Cards, como compensação pela perda de receita atribuída à sua saída.

No ano passado, Spacey foi declarado inocente no processo que envolveu denúncias do também ator Anthony Rapp. Em 2021, ele fez um breve retorno às telas com o filme italiano L’uomo che disegno Dio (O homem que desenha Deus), do diretor Franco Nero, em que interpretou um personagem secundário.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais