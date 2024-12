‘Kraven: O Caçador’: o que há de novo nas cenas inéditas da CCXP24

Nas cenas exibidas na CCXP24, Kraven (Taylor-Johnson) mata diversos oponentes de formas criativas, usando bestas, armadilhas para ursos, facões e outras armas de caça. Ainda que a violência não seja tão gratuita como nos filmes de Deadpool, a quantidade de sangue ainda é impressionante para um filme de herói.

As prévias também serviram para apresentar o personagem de Russell Crowe, que viverá o pai do protagonista. Perigoso mafioso e traficante de drogas internacional, o personagem é ameaçado por criminosos rivais que querem tomar seu império e sequestram um de seus filhos, Dimitri. Recusando-se a pagar o resgate, o chefão do crime alista seu outro filho para salvá-lo da morte certa.