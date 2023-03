Leilão com itens de ‘Tudo em Todo Lugar’ tem de guaxinim Raccacoonie a ‘dedos de salsicha’

The New York Times - O mercado de leilões avaliou o valor das mãos protéticas de cachorro-quente que apareceram em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo em US$ 55 mil - ou US$ 5.500 por dedo de salsicha.

Esse preço foi determinado em um leilão de uma semana que terminou na quinta-feira, no qual o estúdio de cinema independente A24 vendeu 43 lotes de adereços e figurinos do filme. O longa, que mistura realidade e ficção científica, indicado a 11 Oscars, é estrelado por Michelle Yeoh como Evelyn Wang, uma imigrante sino-americana e proprietária de uma lavanderia que tenta salvar um multiverso vertiginoso da ruína.

Boneco do guaxinim Raccacconie, que aparece no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Foto: A24

Os fãs reivindicaram a fantasia de Elvis usada pelo estiloso vilão Jobu Tupaki (Stephanie Hsu) e o protetor labial que o marido de Evelyn, Waymond (Ke Huy Quan), usa para passar entre os universos. Os lances chegaram a US$ 60 mil por um troféu de “auditor do mês” de formato sugestivo que aparece pela primeira vez na mesa de um burocrata do IRS (Jamie Lee Curtis), mas acaba em outro lugar. O trailer de entrega de roupas da família Wang foi vendido por US$ 11 mil para um comprador que não deve esperar dirigi-lo tão cedo.

“O carro precisa de nova transmissão, motor, pneus e T.L.C. no interior”, alertava a descrição do lote. “O R. V. atualmente não pode circular nas ruas.

Nenhuma lembrança provou ser mais desejável do que um boneco de guaxinim apelidado de Raccacoonie que, por US$ 90 mil, foi o item mais vendido do leilão. O boneco figura em uma piada recorrente sobre o Ratatouille da Disney e da Pixar, uma das várias referências cinematográficas ecléticas espalhadas pelos diretores do filme, Daniel Scheinert e Daniel Kwan.

A receita do leilão, que totalizou US$ 555.725, será doada a três organizações: o Asian Mental Health Project, que visa tornar os cuidados de saúde mental mais acessíveis nas comunidades asiático-americanas; o Transgender Law Center, que defende os direitos e a segurança de transgêneros e pessoas não conformes com o gênero; e o Centro dos Trabalhadores da Lavanderia, que trabalha para melhorar as condições dos trabalhadores das lavanderias, armazéns e serviços de alimentação. A A24 se recusou a divulgar os nomes dos licitantes vencedores.

Jamie Lee Curtis em cena do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que teve itens de figurinos e cenário leiloados Foto: Allyson Riggs/A24

Jason Kisvarday, o desenhista de produção do filme, disse em uma entrevista na quarta-feira que ficou surpreso ao ver tantos itens custando milhares de dólares. “Geralmente não há muita demanda ou interesse nesse tipo de coisa depois que o filme é lançado”, disse ele.

A criação do cérebro da galáxia do enredo do filme exigiu adereços e figurinos igualmente absurdos, que ressoaram com os fãs. O multiverso foi tornado chique pela figurinista Shirley Kurata, enquanto Kisvarday supervisionava o departamento que comprava ou criava a maioria dos outros itens à venda no leilão.

Alguns eram mais fáceis de adquirir do que outros. Um par de luvas para as mãos de cachorro-quente foi cortado de um suéter e colado a quente por Allison Trautman, a coordenadora do departamento de arte. Um guarda-chuva coberto de rosquinhas foi protegido por Joshua Bramer, o prop master. As próprias mãos de cachorro-quente, junto com Raccacoonie, foram criadas pelo maquiador e efeitos especiais Jason Hamer.

Cena do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, que mostra os dedos de cachorro quente, que foram leiloados Foto: Allyson Riggs/A24

Kisvarday levou pessoalmente outros projetos com suas próprias mãos, que não têm a forma de cachorro-quente. Ele visitou um fornecedor de pedras em Pasadena, Califórnia, com os diretores do filme para selecionar cerca de 10 pedras que em determinado momento substituem os personagens humanos. Eles estavam procurando pedras “legais e interessantes” que pudessem ser jogadas morro abaixo, disse ele.

Um deles, com acessórios de olhos esbugalhados que Kisvarday encomendou na Amazon, foi vendido na quinta-feira por US$ 13.200. “Não é porque é uma rocha”, disse ele, “mas pelas pessoas que viram a pedra e ficaram entusiasmadas pelo o que essa rocha significa para elas”.

Quimono que aparece no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e que foi leiloado Foto: A24

Além de seus objetivos de caridade, o leilão também promove os esforços da A24 para construir uma marca reconhecível com prestígio cultural. Desde que o estúdio foi fundado em 2012, ele é responsável não apenas por sucessos (Euphoria, Lady Bird), mas também por uma oferta crescente de gorros e moletons destinados a atrair o público Letterboxd e Criterion Collection. O estúdio já havia leiloado itens de Midsommar e Joias Brutas, incluindo, sim, um pingente Furby.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo arrecadou mais de US$ 100 milhões em todo o mundo desde seu lançamento em março, tornando-se o título de maior bilheteria da A24.

O leilão gerou burburinho para o filme durante uma temporada de premiações na qual ele se tornou um peso pesado inesperado. O longa recebeu troféus no Globo de Ouro e no Screen Actors Guild Awards, e lidera o grupo com 11 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, diretor, atriz (Yeoh), atriz coadjuvante (Hsu e Curtis) e ator coadjuvante (Quan).

A temporada de premiações tem sido “absolutamente maluca”, disse Kisvarday.

Embora esperasse que muitos dos itens do leilão fossem vendidos a colecionadores particulares, ele disse esperar que alguns, como o trailer da família, fossem parar em algum lugar acessível ao público, como um museu.

“Acho divertido quando lembranças como essa acabam em lugares onde muitas pessoas podem vê-las e apreciá-las”, comentou.