‘Luiz Melodia - No Coração do Brasil’ ganha trailer; veja

O trailer oficial de Luiz Melodia - No Coração do Brasil foi divulgado na última quarta-feira, 20. O documentário, que celebra a vida e a obra do cantor carioca, chega aos cinemas brasileiros em 16 de janeiro de 2025.

O projeto da diretora Alessandra Dorgan foi produzido pela bigBonsai e mostra ao público arquivos inéditos e raros da vida e carreira do artista. O objetivo do documentário é mostrar a história do cantor que desafiou normas da indústria e da própria cultura brasileira ao abraçar, sem medo, sua liberdade musical e originalidade.

Cena do documentário 'Luiz Melodia - No Coração do Brasil'. Foto: Festival É Tudo Verdade/ Divulgação