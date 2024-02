Melhor Direção de Elenco: Oscar adiciona nova categoria a partir de 2026

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou uma nova categoria no Oscar pela primeira vez desde 2001, quando Melhor Filme de Animação passou a fazer parte da premiação. Nesta quinta-feira, 8, foi anunciado que a categoria de Melhor Diretor de Elenco entrará na premiação a partir de 2026, na 98ª edição do Oscar.

As regras para votação e elegibilidade serão divulgadas em abril de 2025, junto das regras completas da 98ª premiação. Os detalhes sobre a entrega do prêmio serão divulgados apenas depois disso.

Categoria de Melhor Elenco será adicionada ao Oscar em 2026. Foto: Divulgação | Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

PUBLICIDADE A categoria irá premiar diretores de elenco, responsáveis pela escolha dos atores que dão vida à história dos filmes. O núcleo de votantes da premiação dedicado ao segmento foi criado em 2013 e conta com mais de 160 profissionais. “Os diretores de elenco desempenham um papel essencial à produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, estamos orgulhosos de adicionar elenco às disciplinas que reconhecemos e celebramos”, disse Bill Kramer, CEO da Academia em comunicado à imprensa.

No final da década de 1990, diretores de elenco lutaram para serem reconhecidos no Oscar, mas não receberam apoio generalizado.

A cerimônia de premiação do Oscar 2024 ocorrerá no dia 1º de março e contará com a apresentação de Jimmy Kimmel.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais