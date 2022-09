‘Não se Preocupe, Querida’ ignora polêmicas e lidera bilheteria

Não se Preocupe, Querida, filme dirigido por Olivia Wilde que fez sua estreia na última quinta, 22, liderou as bilheterias do cinema dos Estados Unidos e Canadá no último fim de semana. O filme arrecadou US$ 19,2 milhões, o equivalente a R$ 101 milhões, segundo informações da agência AP.

O lançamento foi marcado por polêmicas, com um relacionamento supostamente tenso entre a atriz Florence Pugh e Wilde e o rumor de que Harry Styles teria cuspido na co-protagonista Chris Pine na apresentação do filme durante o Festival de Veneza - o que ele nega. Além disso, houve críticas negativas, com apenas 38% no Rotten Tomatoes.

O resultado foi considerado bom para os primeiros dias de uma produção que custou US$ 35 milhões. Ao todo, foram 4.113 cinemas que exibiram o filme, que atraiu um público 66% feminino.

Na história, Alice (Florence Pugh) é uma feliz dona de casa dos anos 1950. Mora em uma casa linda, cozinha jantares de cinco pratos e está apaixonada pelo marido, Jack (Harry Styles), que trabalha no ultrassecreto Projeto Victory. Mas ela não demora a perceber que há algo de errado nessa perfeição toda. Não se Preocupe, Querida é uma fábula sobre a condição das mulheres que se perdem na revelação de seus mistérios.

Chris Pine, right, with Olivia Wilde, left, and Nick Kroll in "Don't Worry Darling." MUST CREDIT: Warner Bros. Pictures

Publicidade

Destaque também para o relançamento de Avatar, de James Cameron (aproveitando que haverá uma sequência em breve) em 1.860 salas, dando a 3ª posição do ranking a uma obra lançada em 2009. Confira a lista completa abaixo:

1.º - 19,2 milhões - Não Se Preocupe, Querida

2.º - 11,1 milhões - A Mulher Rei

3.º - 10 milhões - Avatar

4.º - 4,8 milhões - Barbarian

5.º - 1,9 milhão - Pearl

6.º - 1,8 milhão - See How They Run

Publicidade

7.º - 1,8 milhão - Trem-Bala

8.º - 1,8 milhão - DC Liga dos Superpets

9.º - 1,6 milhões - Top Gun: Maverick

10.º - 1 milhão - Minions: A Origem de Gru

* Com informações da Agência AP.