‘The New York Times’ aponta favoritos a melhor filme no Oscar; veja lista e como assistir

THE NEW YORK TIMES - A boa notícia é que este foi um ótimo ano para o cinema. A má notícia é que, agora, a batalha pelo prêmio de melhor filme será mais sangrenta do que nunca.

Com um campo tão amplo de concorrentes aclamados, muitos filmes merecedores serão prejudicados quando as indicações ao Oscar forem anunciadas em 23 de janeiro. Até mesmo a tarefa autoimposta de hoje de reduzir a lista aos dez candidatos mais prováveis provou ser uma missão árdua; em vez disso, eu me arrisquei com um azarado 13.

Barbie é uma das apostas do 'The New York Times' para a categoria de melhor filme no Oscar. Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Diante do Globo de Ouro, neste domingo, 7, e das indicações dos sindicatos de produtores e atores na próxima semana, aqui estão os atuais concorrentes com a chance mais viável de indicação a melhor filme, classificados em ordem decrescente de acordo com sua certeza.

Oppenheimer

Continua após a publicidade

O blockbuster biográfico de Christopher Nolan tem a sensação de um campeão à moda antiga: é um filme de alto nível e um sucesso populista - exatamente o tipo de longa com o qual os votantes do Oscar e o público em geral devem concordar. Ainda assim, essa disputa não está garantida. Os vencedores recentes de melhor filme tendem a tocar mais o coração do que a cabeça, e há uma série de concorrentes que podem apresentar um caso mais eficaz para esse órgão.

E, embora Nolan já tenha sido indicado cinco vezes, ele nunca conseguiu convencer os votantes a realmente lhe dar o Oscar: mesmo quando ele dirigiu Dunkirk (2017), o tipo de filme tecnicamente estupendo sobre a Segunda Guerra Mundial que deveria ter sido um sucesso para a Academia, os votantes preferiram o caloroso e fofo Guillermo del Toro (com a A Forma da Água) ao invés do nítido e professoral Nolan. (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: Disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Now, Youtube, Google Play Filmes e Apple TV+

Os Rejeitados

Será que o filme de Natal de Alexander Payne pode ser o No Ritmo do Coração (2021) deste ano, um pequeno longa para aquecer o coração que derrota o imponente ‘filme de autor’ que está enfrentando? Ambientado na década de 1970 e filmado como uma obra daquela época (até mesmo os logotipos do estúdio nos pré-créditos são apelativos e vintage), esse drama de colégio interno não poderia ser mais atraente para os membros mais velhos da Academia, que estarão ansiosos para dar a Os Rejeitados o seu voto de “eles não fazem mais filmes assim”.

Paul Giamatti, o protagonista da obra, e Da’Vine Joy Randolph, têm chances de vencer nas categorias de ator e atriz coadjuvante, e os longas que triunfam nas corridas de atuação e roteiro têm um portfólio quase imbatível para melhor filme. Se Payne conseguir uma indicação para melhor diretor, é um bom sinal de que esse azarão pode passar por cima de todos os espetáculos de grande orçamento e ir longe.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 11 de janeiro

Barbie

A comédia plástica e fantástica de Greta Gerwig foi indiscutivelmente o filme de 2023: esse blockbuster de um bilhão de dólares foi recebido como um show de rock nos cinemas, e suas viradas criativas deixaram os tipos de Hollywood maravilhados com o que Gerwig conseguiu fazer.

Embora os votantes do Oscar tenham adquirido uma má reputação por ignorar sucessos de mega-orçamento, eles normalmente estão dispostos a abrir uma exceção para filmes com um ponto de vista distinto e um alto nível de habilidade, o que o deliciosamente decorado Barbie tem de sobra.

Um filme divertido, cheio de coração e que se destaca nesse grupo de concorrentes, Barbie é limitado apenas pelo número não insignificante de votantes que pensarão: “Será que posso mesmo dar o prêmio de maior prestígio de Hollywood a um brinquedo?” (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: HBO Max

Continua após a publicidade

Assassinos da Lua das Flores

O bem conceituado filme de Martin Scorsese teria mais chances de levar o Oscar se Oppenheimer tivesse concorrido em um ano diferente: entre esses dois dramas históricos de peso, com três horas de duração, os votantes podem considerar o de Nolan mais significativo, simplesmente porque faturou quase um bilhão de dólares em todo o mundo.

Ainda assim, Scorsese, de 81 anos, ganhou apenas um Oscar e o tempo está passando para que a Academia lhe dê outro. Se sua protagonista, Lily Gladstone, sair vitoriosa de uma disputa acirrada de melhor atriz, isso poderá ajudar a aumentar as chances do filme de ganhar outro prêmio importante. (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: Disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Now, Youtube, Google Play Filmes e Apple TV+

Pobres Criaturas

Continua após a publicidade

O Festival de Cinema de Veneza dá início à temporada de premiações todo mês de agosto, e os filmes de Emma Stone que são exibidos lá costumam ter um lançamento sensacional: basta olhar para os favoritos do Oscar, incluindo La La Land, Birdman e A Favorita, o último dos quais deu início à frutífera parceria de Stone com o diretor Yorgos Lanthimos.

O filme mais recente deles, Pobres Criaturas, ganhou o Leão de Ouro em Veneza em 2023 e rapidamente se estabeleceu como um grande concorrente, capaz de competir por até três indicações de atuação (para Stone e seus atores coadjuvantes, Mark Ruffalo e Willem Dafoe) e uma enorme quantidade de indicações abaixo da linha por seus impressionantes figurinos, cinematografia, design de produção e efeitos visuais. Não há dúvida de que ele concorrerá ao prêmio de melhor filme, mas será que existe uma narrativa que leve o longa e Stone ao topo em um ano muito concorrido?

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 1 de fevereiro

Vidas Passadas

A estreia de Celine Song na direção foi um sucesso indie de primeira linha no verão americano, mas esse drama romântico íntimo corria o risco de retroceder quando rivais maiores e mais barulhentos chegassem no segundo semestre.

Felizmente, Vidas Passadas começa a temporada de premiações em grande forma, ganhando o troféu de melhor filme no Gotham Awards, cinco indicações no Independent Spirit Awards e uma indicação importante para melhor drama no Globo de Ouro. Assim como Os Rejeitados, é um longa de menor escala que alguns votantes simplesmente adoram, e essa paixão contará muito nesse campo.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 25 de janeiro

American Fiction

Talvez não haja prêmio de festival mais auspicioso do que o People’s Choice Award votado pelos participantes do Festival Internacional de Cinema de Toronto: todos os longas que venceram na última década foram indicados ao prêmio de melhor filme, e três deles - 12 Anos de Escravidão (2013), Green Book: O Guia (2018) e Nomadland (2020) - levaram o Oscar.

Esse é um ótimo presságio para a comédia contemporânea American Fiction, do roteirista e diretor Cord Jefferson, que fez grande sucesso em Toronto, recebeu indicações cruciais no Globo de Ouro e no Indie Spirits, e deve render ao seu protagonista, Jeffrey Wright, a primeira indicação ao Oscar de sua longa carreira. (Devo observar que Jefferson é um amigo).

Onde assistir: Ainda indisponível no Brasil.

Maestro

Continua após a publicidade

O primeiro trabalho de direção de Bradley Cooper, Nasce uma Estrela (2018), merecia mais do Oscar. Ganhou apenas o troféu de canção original, quando muitas outras coisas, inclusive a excelente atuação de Cooper como protagonista, também mereciam ser reconhecidas. Por outro lado, Cooper só pode culpar a si mesmo por esse resultado: ele estava tão determinado a conseguir a indicação para a direção, que acabou escapando, que não deu à sua atuação o impulso que ela merecia.

Eu me pergunto se algo semelhante pode acontecer este ano: o drama de Cooper sobre Leonard Bernstein, Maestro, é uma tacada de direção ainda maior e, embora ele apresente exatamente o tipo de desempenho transformador de pessoa real - auxiliado por maquiagem - pelo qual os votantes do Oscar ficam loucos, o destino de Maestro parece estar atualmente ligado ao fato de o ramo dos diretores finalmente admitir Cooper no clube. (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: Netflix

Anatomia de uma Queda

O descolado estúdio Neon tem o dom de levar os vencedores da Palma de Ouro do palco de Cannes para o círculo interno do Oscar, e o drama de tribunal francês Anatomia de uma Queda poderia muito bem seguir os passos de Parasita (2019) e Triângulo da Tristeza (2022), do Neon.

Ajuda o fato de que a protagonista, Sandra Hüller, tem calor suficiente para entrar na disputa de melhor atriz, embora a obra tenha sido prejudicado pela decisão da França de apresentar O Sabor da Vida como seu concorrente ao Oscar de filme internacional. Como os fãs de RRR descobriram no ano passado, é difícil para o cinema mundial entrar na lista de melhores filmes sem uma indicação correspondente na categoria de longa-metragem internacional. (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 25 de janeiro

Segredos de um escândalo

Será que Todd Haynes finalmente conseguirá uma indicação ao prêmio de melhor filme? Embora o drama Carol (2015), do diretor, tenha chegado muito perto, Segredos de um escândalo é o candidato mais viável que ele já fez, um dos favoritos dos grupos de críticos e um ponto de partida para as conversas do grande público desde sua estreia na Netflix.

Se Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton receberem indicações como atores e o roteirista Samy Burch conseguir uma indicação para o roteiro original, um lugar na disputa de melhor filme deve vir em seguida - mas Haynes e sua obra já se mostraram inteligentes demais para a sala antes. Esperamos que o gosto da Academia tenha se atualizado.

Onde assistir: Netflix

Zona de Interesse

O audacioso drama sobre o Holocausto de Jonathan Glazer é um dos longas mais aclamados do ano, o provável vencedor do Oscar de filme internacional, e pode até mesmo render a Glazer uma vaga na categoria de melhor diretor. Ainda assim, suas chances de melhor filme são mais difíceis de prever. É provável que todos os outros concorrentes desta lista recebam pelo menos uma indicação como ator, e qualquer reconhecimento desse tipo para Zona de Interesse seria uma grande surpresa.

Além disso, seria o longa de arte mais desafiador a fazer parte da lista de melhores filmes em muito tempo: quando os votantes mais velhos e tradicionais selecionarem a obra em seu aplicativo da Academia e se depararem com uma tela preta e vários minutos de uma trilha sonora perturbadora, eles permanecerão sentados durante essa abertura incomum ou fecharão o aplicativo para chamar o suporte técnico? (Leia aqui a crítica do Estadão).

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 15 de fevereiro

A Cor Púrpura

Essa versão musical do clássico romance de Alice Walker está apostando em um impulso tardio, auxiliado por um forte desempenho nas bilheterias no dia de Natal, para levá-lo à lista de melhores filmes.

Ainda assim, perdeu algumas indicações importantes, não conseguindo entrar na lista dos 10 melhores do Instituto Americano de Cinema, de tendência populista, e nem mesmo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor comédia ou musical, o que deveria ser garantido. Ganhar uma indicação de melhor elenco no Screen Actors Guild em 10 de janeiro é quase necessário para que A Cor Púrpura suba na lista.

Onde assistir: Nos cinemas desde 4 de janeiro

A Sociedade da Neve

Na última temporada de premiações, quando a long anunciou as listas de semifinalistas em uma ampla variedade de categorias abaixo da linha, o filme de guerra da Netflix Nada de Novo no Front teve o tipo de desempenho surpreendentemente forte que pressagiou nove indicações ao Oscar e quatro vitórias.

Essa é a razão pela qual estou de olho no drama em espanhol da Netflix sobre um acidente aéreo, A Sociedade da Neve, que entrou para a lista de filmes internacionais e também apareceu como semifinalista em efeitos visuais, trilha sonora, maquiagem e penteado (chegando a superar Barbie na última categoria). Se todos esses ramos já estão sendo notados, não se surpreenda se A Sociedade da Neve ultrapassar um concorrente mais conhecido na manhã das indicações ao Oscar. (Conheça a história que inspirou o filme)

Onde assistir: Netflix

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.