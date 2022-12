Nova animação de Hayao Miyazaki será lançada em 2023

EFE - O novo filme do aclamado diretor de animação japonês Hayao Miyazaki, Kimitachi wa Do Ikiru ka (Como você vive?, em tradução literal), será lançado em julho de 2023, anunciou a distribuidora do filme, Toho, na terça-feira.

O longa-metragem mais recente do cineasta de 81 anos será lançado nos cinemas japoneses em 14 de julho, disse a produtora em uma coletiva de imprensa realizada hoje para anunciar seus lançamentos planejados para o próximo ano e divulgados pela mídia como a agência local Kyodo Notícia.

Coincidindo com o anúncio, tanto a produtora quanto o estúdio de animação Studio Ghibli, produtor do filme, publicaram em seus perfis na rede social Twitter o primeiro pôster promocional do filme, uma ilustração de um pássaro com plumagem branca e azul e bico amarelo feito pelo próprio Miyazaki.

O filme é inspirado no romance homônimo publicado em 1937 e na obra do autor infantil Genzaburo Yoshino, que narra o crescimento psicológico de um adolescente por meio das interações com seus amigos e seu tio.

Apesar de manter o título da obra original, o filme tem um roteiro genuíno escrito por Miyazaki, embora influenciado pela leitura do livro pelo cineasta, segundo o Studio Ghibli. “Depois de falar com o produtor Toshio Suzuki, tenho a sensação de que será uma história de fantasia juvenil”, disse o diretor da Toho, Minami Ichikawa, durante a aparição.

Questionado por jornalistas se pretende responder à pergunta que dá título ao projeto, Miyazaki respondeu: “estou fazendo este filme exatamente porque não sei a resposta”.

Este será o primeiro longa-metragem de Miyazaki em dez anos, desde o lançamento de Vidas ao Vento em 2013, e o décimo segundo longa-metragem de sua carreira, que inclui trabalhos como o vencedor do Oscar A Viagem de Chihiro (2001) ou Princesa Mononoke (1997).

Miyazaki anunciou sua aposentadoria em 2013, após a estreia de seu filme anterior, mas em 2017 surpreenderia ao anunciar seu retorno à indústria com esta nova obra, envolta em mistério, na qual trabalha há cinco anos.

Em uma entrevista anterior ao Nerdbunker, o produtor Toshio Suzuki afirmou que Miyazaki nunca chegou a se aposentar de verdade, e que essa informação não passa de um problema de comunicação: “Toda vez que ele finalizava um filme, recebíamos perguntas sobre ‘o próximo filme’. E Miyazaki respondia com ‘Eu dei tudo de mim nesse filme, como se fosse o último’, o que parece ter dado a impressão errada para a mídia.”