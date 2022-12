Onde ver filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2023

A Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) divulgou, na manhã desta segunda-feira, os indicados para o 80º Globo de Ouro. A cerimônia de entrega dos prêmios, só acontece em 10 de janeiro, isto significa tem tempo de sobra para assistir aos filmes e séries que estão concorrendo.

O filme com maior número de indicações, Os Banshees de Inisherin, não está disponível em nenhuma das plataformas de streaming disponíveis no mercado. O segundo mais indicado, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, pode ser visto, mas por aluguel, apenas. Para facilitar a busca, o Caderno 2 preparou uma lista de onde ver os principais indicados. Confira abaixo:

Onde ver filmes e séries indicados ao Globo de Ouro

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

O segundo filme com maior número de indicações (seis, ao todo, incluindo Melhor Filme Comédia/Musical) não está disponível gratuitamente para assinantes de nenhuma das principais plataformas de streaming do mercado, mas pode ser visto por aluguel na Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Now e YouTube. O longa conta a história de uma imigrante chinesa nos Estados Unidos, que descobre várias versões de si mesma no multiverso e ainda ganha de brinde a tarefa de salvar o mundo.

Elvis

A cinebiografia foi indicada nas categorias Melhor Filme/Drama, Melhor Direção, para Baz Luhrmann, e Melhor Ator - Drama, para Austin Butler. O longa conta a história de como o Rei do Rock se tornou um maiores fenômenos da música mundial, acompanhando também o relacionamento complicado que tinha com seu enigmático empresário, Tom Parker, por mais de 20 anos. Pode ser visto no HBO Max.

Top Gun: Maverick

O retorno de Tom Cruise no papel de Maverick depois de 30 anos foi um dos grandes sucessos do cinema em 2022, se tornando uma das principais bilheterias do ano. No novo longa, indicado para Melhor Filme - Drama e Melhor Música Original, para Hold My Hand, de Lady Gaga, o piloto da marinha americana é convidado a a treinar um destacamento de graduados Top Gun para uma missão especializada que nenhum piloto vivo alguma vez viu. O filme pode ser visto na Apple TV+.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

O novo filme do detetive Benoit Blanc foi indicado na categoria Melhor Filme - Comédia/Musical. O longa que tem a volta de Daniel Craig, mostra o famoso investigador imerso em mais um crime de assassinato. Ainda não pode ser visto, mas estreia na Netflix em 23 de dezembro.

Nada de Novo no Front

Indicado na categoria Melhor Filme Estrangeiro, este longa conta a história do adolescente Paul, que é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate. Na Netflix.

Argentina, 1985

Também concorrendo na categoria Melhor Filme Estrangeiro, acompanha a história verídica dos promotores públicos Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Juan Pedro Lanzani) que ousaram investigar e processar a ditadura militar argentina em 1985. O filme pode ser visto no Amazon Prime Video.

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

Outro que concorre na categoria Melhor Filme Estrangeiro. O longa é um épico indiano que mistura ação, história e humor para contar uma história que se passa na Índia pré-independência. Um guerreiro corajoso em uma missão perigosa encontra um policial durão que serve ao exército britânico. Disponível na Neflix.

Red: Crescer é uma Fera

O longa concorre na categoria Melhor Animação e conta a história de uma menina de 13 anos que começa a se transformar em um panda vermelho gigante sempre que fica animada. O filme está disponível no Disney+.

Pinóquio

O filme reconta a história do boneco de madeira que sonha em ser um menino de verdade. O conto de Carlo Collodi já foi adaptado inúmeras vezes. Desta vez, o longa foi dirigido por Guillermo del Toro e Mark Gustafson. O longa de animação está disponível na Netflix.

Better Call Saul

O spin-off da série de Breaking Bad, que acompanha a trajetória de Jimmy McGill, também como conhecido como Saul Goodman, disputa o prêmio de Melhor Série - Drama. Nela, o advogado tenta ser um homem honesto e construir uma carreira de respeito. Mas há um lado seu que só quer aplicar golpes e se tornar um advogado picareta. Disponível na Netflix.

The Crown

Também disputando na categoria Melhor Série - Drama, a série que está na sua quinta temporada mostra os bastidores da família real britânica, a mais famosa do mundo. Todas as temporadas estão disponíveis na Netflix.

A Casa do Dragão

Spin-off de Game of Thrones, lançado este ano acompanha os apoiadores de Aegon Targaryen em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai. Tais disputas iniciam uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados na sequência de livros de George R. R. Martin e da série que foi encerrada em 2019. Disponível no HBO Max.

Ozark

Mais uma concorrente da categoria Melhor Série - Drama, acompanha Marty, um consultor financeiro, e sua família, além da leva relação deles com um cartel de drogas mexicano. Disponível na Netflix.

Ruptura

Outra concorrente da categoria Melhor Série - Drama, Ruptura ainda está na primeira temporada, mas o suficiente para gerar uma indicação. Na série, Mark lidera uma equipe de funcionários cujas memórias foram cirurgicamente divididas entre vida profissional e pessoal. Um misterioso colega aparece fora do ambiente trabalho, e ele começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seu emprego. Disponível na Apple TV+.

Abbott Elementary

Concorrendo na categoria Melhor Série - Comédia/Musical, a produção é um mocumentário (ou um falso documentário) criada e estrelada por Quinta Brunson. Acompanha professores de uma escola predominantemente negra na Filadélfia. Disponível no Star+.

O Urso

Mais um na concorrência para o prêmio de Melhor Série - Comédia/Musical, conta a história de Um jovem chefe que se junta a uma equipe de cozinha medíocre para transformar uma lanchonete. Disponível no Star+.

Hacks

A série que também concorre na categoria Melhor Série - Comédia/Musical e já está na sua segunda temporada explora uma mentoria sombria que se forma entre Deborah Vance (Jean Smart), uma lendária comediante de Las Vegas, e uma pária de 25 anos (Hannah Einbinder). Disponível no HBO Max.

Only Murders in the Building

A série que concorre na categoria Melhor Série - Comédia/Musical acompanha a história de três desconhecidos que compartilham uma obsessão por crimes. De repente, eles se veem envolvidos em um quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio em que moram em Nova York. Disponível no Star+.

Wandinha

Wandinha é expulsa do colégio por causa de uma brincadeirinha cruel. Por isso, seus pais decidem mandá-la para a Escola Nunca Mais, o internato onde eles se conheceram. Inteligente, sarcástica e apática, ela pode estar meio morta por dentro, mas lá ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos. A série também concorre na categoria Melhor Série - Comédia/Musical e pode ser vista na Netflix.

Black Bird

Concorrendo na categoria Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme, a produção acompanha Jimmy Keene. Ao começar a cumprir uma sentença de 10 anos de prisão, ele recebe uma oferta incrível: se conseguir obter uma confissão do suspeito de matar Larry Hall, será libertado. Com isso, completar esta missão torna-se o desafio de uma vida. Disponível no Apple TV+.

Dahmer: Um Canibal Americano

Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. A série de Ryan Murphy e Ian Brennan, que está concorrendo na categoria Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme, mostra como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo. Disponível na Netflix.

The Dropout

Concorrendo na categoria Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme, conta a história da fraude da Theranos e da empresária americana Elizabeth Holmes. Disponível no Star+.

The White Lotus

A série de Mike White, que fez tanto sucesso em sua primeira temporada, que garantiu uma segunda e uma terceira, concorre na categoria Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme. Conta a história de clientes ricos que se hospedam em um resort de luxo. A primeira temporada se passa no Havaí, a segunda, na Sicília. Disponível no HBO Max.

Pam & Tommy

Pam & Tommy é baseado na história real da fita de sexo de Pamela Anderson e Tommy Lee, que ganhou manchetes de jornais. A trama acompanha o casal enquanto as imagens ganhavam o mundo. A minissérie que concorre na categoria Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme está disponível no Star+.