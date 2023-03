Oscar 2023 Ao Vivo: siga o anúncio dos vencedores e análises

Mamãe Rihanna no palco

Depois de se apresentar no Super Bowl, no início do ano, Rihanna voltou a subir ao palco, desta vez para apresentar Lift Me Up, música que concorre ao Oscar de melhor canção original. A disputa na categoria pode até parecer uma corrida pelo primeiro lugar na Billboard, já que também tem Lady Gaga. Antes de Rihanna cantar, uma atriz de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, fez uma breve homenagem a Chadwick Boseman, que interpretava o rei T’Challa no filme da Marvel. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)