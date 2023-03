Guia para o Oscar 2023: favoritos, controvérsias e apresentadores

NOVA YORK (AP) - Hollywood se prepara para o 95º Oscar, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo chegando como o principal indicado e a indústria cinematográfica tentando deixar para trás “o tapa” da cerimônia do ano passado. A Associated Press apresenta um guia do Oscar com data, horário e o que pode ser polêmico este ano.

Quando será o Oscar?

A cerimônia do Oscar será realizada no domingo, 12 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A solenidade terá início às 21h no horário de Brasília e será transmitido ao vivo pela TNT e HBO Max. (Também é possível acompanhar as principais informações pelo minuto a minuto que será feito pela equipe do Estadão.)

Quem será o anfitrião da cerimônia?

Jimmy Kimmel será o apresentador pela terceira vez – a última foi em 2018. Aquele foi o último ano em que o Oscar teve um mestre de cerimônias solo, após o qual a gala ficou sem apresentador por vários anos. No ano passado Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes foram as anfitriãs. Em um anúncio para a gala deste ano, parodiando Top Gun: Maverick, Kimmel recebe a notícia de que ele é o cara para o trabalho e enfatiza que não pode tomar um tapa porque “eu choro muito”.

Quais são os indicados a melhor filme no Oscar 2023?

Os dez longas que concorrem na categoria de melhor filme são: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

O que vai ter na cerimônia?

Já foram confirmados entre os apresentadores nomes como Pedro Pascal, John Travolta, Elizabeth Olsen e Harrison Ford, Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus e Andie MacDowell, Dwayne Johnson e Melissa McCarthy (clique aqui para ler mais).

A Academia disse que os vencedores de todas as categorias serão anunciados na cerimônia ao vivo, já que no ano passado as entregas do Oscar de algumas categorias foram gravadas antes da cerimônia, o que chocou alguns membros da academia. Os indicados para melhor canção costumam se apresentar ao vivo, e quatro deles já estão confirmados, deixando incógnita apenas para Lady Gaga. Os indicados deste ano incluem Rihanna por Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre; Lady Gaga por Hold My Hand, de Top Gun: Maverick; e Kala Bhairava por Naatu Naatu, de RRR.

Quais são os favoritos?

O popular filme independente de ficção científica de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é o mais indicado, competindo em onze categorias. Foi seguido de perto pela comédia de humor ácido sobre dois amigos irlandeses brigados, Os Banshees de Inisherin, com nove indicações, um total igualado pelo filme da Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, Nada de Novo no Front. Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar) pode ter uma ligeira vantagem sobre Cate Blanchett (Tár) para o prêmio de melhor atriz. A categoria de melhor ator está mais difícil de definir, com Brendan Fraser, de A Baleia, Colin Farrell (Banshees) e Austin Butler (Elvis) na disputa. Nas categorias de atuação coadjuvante, Angela Bassett (Wakanda para Sempre) e Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar) são os principais candidatos. Steven Spielberg (Os Fabelmans) pode ganhar seu terceiro Oscar de melhor direção, embora os diretores de Tudo em Todo Lugar, apelidados de Os Daniels, possam ser uma surpresa.

Houve alguma controvérsia este ano?

Além das surpresas e esnobadas de sempre, o maior debate deste ano envolveu a inesperada indicação de Andrea Riseborough para melhor atriz. Riseborough foi indicada por um filme pouquíssimo visto, Para Leslie, sobre uma mãe solo no Texas, depois que muitas celebridades de primeira linha expressaram apoio à sua interpretação. Quando duas possíveis candidatas negras a melhor atriz, Danielle Deadwyler, de Till, e Viola Davis, de Mulher Rei, foram desprezadas, algumas pessoas viram isso como um reflexo do preconceito racial na indústria cinematográfica. A academia investigou o apoio de estrelas a Riseborough, mas não encontrou motivo para retirar sua indicação.

O que mais podemos esperar?

Ler o título de um dos curtas indicados pode fazer as pessoas rirem (My Year of Dicks). John Williams está mais uma vez competindo na categoria de melhor trilha sonora original por Os Fabelmans e é o candidato mais velho de todos os tempos, aos 90 anos. Após vitórias históricas e consecutivas de duas diretoras, Chloé Zhao por Nomadland e Jane Campion por Ataque dos Cães, nenhuma mulher foi indicada este ano na categoria de direção. Will Smith também não será visto no Oscar. Depois de dar um tapa em Chris Rock na cerimônia do ano passado, Smith foi banido pela academia de participar da premiação por dez anos. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU