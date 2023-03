Oscar 2023 marca o renascimento de Brendan Fraser e Jamie Lee Curtis

EFE - Alguns foram rebaixados; outros, esquecidos; outros ainda, simplesmente menosprezados. Ganhando ou não, para indicados como Brendan Fraser, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, o Oscar de 2023 marca um renascimento.

A “desmumificação” de Fraser

Brendan Fraser vive uma “desmumificação”.

Para começar, tire o rótulo de “produto” dos filmes de grande sucesso (A Múmia, 1999) e das comédias fáceis (Endiabrado, 2000), apesar de ter participado de Crash, drama que ganhou o Oscar de melhor filme em 2006, além da polêmica que essa escolha ainda gera.

Em sentido metafórico, sair do "sarcófago" em que viveu durante anos é a meta de um dos atores mais famosos dos anos 1990, que se transformou em um "brinquedo quebrado": ferimentos causados por acrobacias em filmes como George, o Rei da Floresta (1997) , um divórcio doloroso em 2017, depressão devido a um assédio sexual que sofreu, filmes inconsequentes.





o ator Brendan Fraser está na disputa pelo Oscar 2023 Foto: Allison Dinner/ EFE/EPA

Para A Baleia, ele entrou na pele de Charlie, um homem de 265 quilos, o que significou acrescentar uma prótese de 130 quilos ao peso que ganhou recentemente.

Agora, a menos que Austin Butler (Elvis) o derrote, ele receberá a estatueta de ouro por um papel emocionalmente poderoso que lhe permitiu reviver sua carreira e ganhar o respeito de colegas, críticos e espectadores.

O retorno do homem de “um sucesso só”

Fazendo uma analogia com a indústria da música, Ke Huy Quan foi o dono de “um sucesso só” em Hollywood.

Mesmo que seu nome não soe familiar para muitos, alguns vão se lembrar dele como a criança animada de Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) e talvez também por dividir a tela com Sean Astin, Corey Feldman e Josh Brolin em Os Goonies (1985), duas histórias com o selo de Steven Spielberg.

Depois do brilhantismo desses dois primeiros papéis, praticamente nada. Até 2021, entre videoclipes, séries de televisão e filmes de qualidade duvidosa, foi visto apenas onze vezes.

Mas, em 2022, ele se tornou Waymond, um dos personagens favoritos daquele fenômeno chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.





Jamie Lee Curtis está na disputa pelo Oscar 2023 de Melhor Atriz Foto: Neil Hall/ EFE / EFE





Nada mal para aquele garoto vietnamita-americano que acompanhou Indy e agora é o vencedor “certo” de melhor ator coadjuvante, com a permissão da dupla Brendan Gleeson-Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin).

Mais que uma “nepobaby”

Ser filha de duas lendas como Janet Leigh e Tony Curtis é tão bom quanto ruim e Jamie Lee Curtis sabe disso.

Com o crescente debate sobre os "nepobabies" (os filhos de pessoas famosas que têm sucesso por causa disso), ela reconhece abertamente que seus dois primeiros papéis importantes na televisão e no cinema (O Caso das Anáguas, de 1977, e Halloween: A Noite do Terror, de 1978) foram graças ao pai e à mãe.





O ator Ke Huy Quan será destaque na disputa pelo Oscar 2023 Foto: Valerie Macon / AFP





Uma vantagem se transformou em um fardo pesado, apesar de atuações marcantes em filmes como Um Peixe Chamado Wanda (1988), True Lies (1994) e Sexta-feira Muito Louca (2003).

Agora, graças ao seu papel antagônico em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ela brilha com luz própria como uma das favoritas a melhor atriz coadjuvante, prêmio que já recebeu há uma semana no Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

Como Gardel: 29 anos não são nada...

Se há alguém que pode tirar a vitória de Curtis, é Angela Bassett, indicada novamente... 29 anos depois.

Em 1994, ela concorreu a melhor atriz por Tina - A Verdadeira História de Tina Turner, que foi seguido pelo subestimado Estranhos Prazeres (1995), de Kathryn Bigelow, e sua recente “recauchutagem” como a Rainha Ramonda em Pantera Negra ( 2018).

Justamente essa personagem, que ela repetiu em Vingadores: Ultimato (2019) e agora com papel maior em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre após a morte inesperada de Chadwick Boseman, a colocou na disputa de melhor atriz coadjuvante.









Se conseguisse, daria também a primeira estatueta de ouro em categoria de interpretação para a fábrica da Marvel, já que as seis que tem são para aspectos técnicos e de animação.

A “arma secreta” chamada Bill Nighy

Anteriormente indicado, e até premiado uma vez, no Baftas, Globo de Ouro e Tony Awards, Bill Nighy é quase um ator “genérico”, com pouca memória.

Ainda que, em quase 50 anos de carreira, já tenha participado de mais de 150 produções como Anjos da Noite (2003), Os Piratas do Rock (2009), Questão de Tempo (2013), Emma (2020) e sagas como Piratas do Caribe e Harry Potter, em atuações geralmente recheadas de simpatia contida, da mesma forma que tenta esconder a doença de Dupuytren, que faz com que seus dedinhos e anel estejam sempre fechados em direção às palmas das mãos.

Características que, no entanto, não o impediram de roubar a cena em Simplesmente Amor (2003), com cena de um videoclipe-paródia ao estilo Robert Palmer e uma música na voz daquele astro despreocupado, mas decadente, chamado Billy Mack . Agora, esse tipo de "arma secreta" como companheiro de luxo ou antagonista, consegue sua primeira indicação ao Oscar, por Living.

Embora pareça impossível, se conseguisse, ele se tornaria o terceiro ator mais velho a vencer como melhor ator, aos 73 anos.

Cena pós créditos

“O simples fato de ser indicado ao Oscar já é motivo de orgulho.” Isso é o que todo mundo diz... menos aqueles que estão entre os maiores indicados da história sem nunca terem vencido.

Este ano, na falta de mais, repetem-se dois “regulares” daquela lista nada invejável.

Diane Warren, a “líder” feminina após treze indicações para filmes como Manequim (1987), Armageddon (1998) e Pearl Harbor (2001) sem uma única estatueta de ouro, volta a pontuar na categoria de melhor canção original, agora com Applause, de Tell it Like a Woman, que concorrerá, entre outros, com os já vencedores do Oscar Lady Gaga e David Byrne e a estreante Rihanna.

Enquanto isso, Daniel Sudick, com sua décima terceira indicação de melhores efeitos especiais (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre), também está próximo do recorde de “maior perdedor da história”, do americano Greg P. Russell: dezesseis vezes para melhor som sem qualquer recompensa.

Para Warren e Sudick, um prêmio este ano seria uma redenção pessoal, mesmo que pareça improvável.