Oscar 2023: ‘Navalny’, sobre líder da oposição russa, leva como melhor documentário

Navalny, que retrata a vida de Alexei Navalny, líder da oposição russa, venceu a categoria de melhor documentário no Oscar em 2023.

Daniel Roher recebe o prêmio por 'Navalny' Foto: Kevin Winter / Getty Images via AFP

Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris subiram ao palco para receber a estatueta e fizeram um discurso de agradecimento em tom político. Por fim, puxaram um coro de Parabéns a Você em homenagem a um dos produtores, aniversariante, no que foram acompanhados pela plateia.

Os indicados a melhor documentário no Oscar 2023

All That Breathes (Shaunak Sen, Aman Mann e Teddy Leifer)

All the Beauty and the Bloodshed (Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin e Yoni Golijov)

Fire of Love (Sara Dosa, Shane Boris e Ina Fichman)

A House Made of Splinters (Simon Lereng Wilmont e Monica Hellström)

Navalny (Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris)