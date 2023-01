Oscar 2023: veja como acompanhar a divulgação dos finalistas na terça e como será o anúncio

A festa da 95ª edição da cerimônia do Oscar entra em sua reta final nesta terça-feira, 24, com a divulgação dos indicados em 23 categorias. A partir das 10h30 (Brasília), os atores Riz Ahmed e Allison Williams vão fazer a leitura dos nomes, a partir do Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles.

Riz Ahmed, na chegada do Met Gala, em 2022: ator e produtor vai anunciar finalistas do Oscar

Serão dois blocos. No primeiro, a partir das 10h30, serão anunciados os finalistas de Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Longa de Animação, Curta de Animação, Figurino, Curta de Live Action, Maquiagem e Penteado, Melhor Trilha Sonora, Som, Roteiro Adaptado e Roteiro Original.

A segunda lista começará a ser divulgada a partir das 10h41 e serão anunciados os finalistas das categorias Ator, Atriz, Diretor de Fotografia, Direção, Documentário de Longa Metragem, Documentário de Curta Metragem, Edição, Filme Internacional, Canção Original, Filme, Design de Produção e Efeitos Visuais.

A atriz Allison Williams chega para a cerimônia do Oscar de 2018: ela também vai apresentar os indicados da edição de 2023

A transmissão poderá ser acompanhada online nos sites da Academia de Hollywood (Oscar.com e Oscars.org), além das plataformas digitais:

TikTok

https://www.tiktok.com/@oscars

Twitter

https://twitter.com/TheAcademy

YouTube

https://youtu.be/dhdaLnKMJHA