Oscar 2024 no streaming e cinema: Onde assistir aos principais filmes indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça, 23, a lista completa dos indicados ao Oscar, e o Estadão te mostra onde assistir aos principais indicados.

Confira:

Melhor Filme

American Fiction

O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil. A narrativa acompanha a vida de Wright, escritor que trás à tona em seu trabalho debates sobre identidade e raça de forma satírica.

Anatomia de uma Queda

O longa teve sua estreia antecipada nos cinemas brasileiros para o dia 22 de janeiro.

Narra a história de Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, que viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma isolada cidade nos Alpes. É quando acontece uma tragédia que promete mudar a vida de toda a família, principalmente de Sandra.

Barbie

O filme que narra a humanidade da boneca mais famosa do mundo está disponível no HBO Max. Dirigido por Greta Gerwig, recebeu oito indicações, incluindo Melhor Roteiro Adaptado.

Os Rejeitados

O filme está em cartaz nos cinemas do país desde o dia 11 de janeiro. Na sinopse, um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe.

Assassinos da Lua das Flores

O épico de Martin Scorsese está disponível nos streamings brasileiros desde dezembro, no catálogo premium do Apple TV+, e para venda digital no Prime Video.

Ainda é possível assistir também em algumas salas de cinemas do país.

Oppenheimer

O longa está disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

O filme de Christopher Nolan, que narra a história que culminou na criação da bomba atômica, lidera o Oscar 2024, com 13 indicações.

Vidas Passadas

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

A narrativa mostra o reencontro de dois amigos de infância em Nova York após duas décadas.

Pobres Criaturas

Previsto para estreia nos cinemas na primeira semana de fevereiro.

No filme, produzido e protagonizado por Emma Stone, Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter após morrer na era vitoriana, e precisa aprender a viver no mundo presente. Concorre em 10 indicações, incluindo Melhor Atriz.

A Zona de Interesse

O longa estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de 4 de fevereiro.

O drama narra o complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz.





Demais categorias

Melhor Direção

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda (Em cartaz nos cinemas)

Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+; Prime Video)

Christopher Nolan, por Oppenheimer ( Prime Video; Apple TV+ ; YouTube Play)

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas (Em cartaz a partir de fevereiro)

Jonathan Glazer, por A Zona de Interesse (Em cartaz a partir de fevereiro)

Melhor Ator

Bradley Cooper, por Maestro (Netflix)

Colman Domingo, por Rustin (Netflix)

Paul Giamatti, por Os Rejeitados (Em cartaz nos cinemas)

Cillian Murphy, por Oppenheimer ( Prime Video; Apple TV+ ;YouTube Play)

Jeffrey Wright, por American Fiction (Sem previsão de estreia)

Melhor Atriz

Annette Bening, por NYAD (Netflix)

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+; Prime Video)

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda (Em cartaz nos cinemas)

Carey Mulligan, por Maestro (Netflix)

Emma Stone, por Pobres Criaturas (Em cartaz a partir de fevereiro)

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown, por American Fiction (Sem previsão de estreia)

Robert De Niro, por Assassino da Lua das Flores (Apple TV+; Prime Video)

Robert Downey Jr, por Oppenheimer (Prime Video; Apple TV+ ;YouTube Play)

Ryan Gosling, por Barbie (HBO Max)

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas (Em cartaz a partir de fevereiro)

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt, por Oppenheimer (Prime Video; Apple TV+ ;YouTube Play)

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura (HBO Max; Prime Video)

America Ferrera, por Barbie (HBO Max)

Jodie Foster, por NYAD (Netflix)

Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados (Em cartaz nos cinemas)

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda (Em cartaz nos cinemas)

David Hemingson, por Os Rejeitados (Em cartaz nos cinemas)

Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro (Netflix)

Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo (Em cartaz nos cinemas)

Celine Song, por Vidas Passadas (Em cartaz nos cinemas)

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson, por American Fiction (Sem previsão de estreia)

Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie (HBO Max)

Christopher Nolan, por Oppenheimer (Prime Video; Apple TV+ ;YouTube Play)

Tony McNamara, por Pobres Criaturas (Em cartaz a partir de fevereiro)

Jonathan Glazer, por A Zona de Interesse (Em cartaz a partir de fevereiro)

Melhor Animação

O Menino e a Garça (Estreia nos cinemas em fevereiro)

Elementos (Disney+)

Nimona (Netflix)

Meu Amigo Robô (Em cartaz)

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (HBO Max)

Melhor Filme Internacional

Io Capitano (Itália) (Sem previsão de estreia)

(Itália) Perfect Days (Japão) (Em cartaz)

(Japão) A Sociedade da Neve (Espanha) (Netflix)

(Espanha) The Teacher’s Lounge (Alemanha) (Sem previsão de estreia)

(Alemanha) A Zona de Interesse (Reino Unido) (Estreia em fevereiro)

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People’s President (Disney+)

The Eternal Memory (Paramount+)

Four Daughters (Sem previsão de estreia)

To Kill a Tiger (Sem previsão de estreia)

20 Days in Mariupol (Prime Video)





Melhor Trilha Sonora

American Fiction (Sem previsão de estreia)

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (Disney+)

Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+; Prime Video)

Oppenheimer (Prime Video; Apple TV+ ;YouTube Play)

Pobres Criaturas (Em cartaz a partir de fevereiro)

Melhor Canção Original

The Fire Inside , de Flamin’ Hot (Star+)

, de I’m Just Ken , de Barbie (HBO Max)

, de It Never Went Away , de American Symphony (Netflix)

, de Wahzhazhe (A Song for My People) , de Assassinos da Lua das Flores (Apple TV+; Prime Video)

, de What Was I Made For?, de Barbie (HBO Max)

