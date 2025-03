Quem é Conan O’Brien? Apresentador do Oscar se envolveu em uma das maiores polêmicas da TV dos EUA

O comediante Conan O’Brien será o apresentador da 97ª edição do Oscar. Ele substituiu Jimmy Kimmel, que apresentou o prêmio nas últimas duas ocasiões. A cerimônia ocorre neste domingo, 2, às 21h (horário de Brasília), e será transmitida pela TNT, Max e Globo.

AO VIVO: Acompanhe o Oscar 2025 com a análise de crítico sobre a premiação

Aos 61 anos, Conan está longe de ser um desconhecido para o público norte-americano. O comediante tem carreira longa na televisão dos EUA, sendo um dos principais apresentadores de talk shows da última década. Ele, no entanto, esteve envolvido em um dos episódios mais polêmicos da história do canal NBC.

O comediante Conan O'Brien será o apresentador da 97ª edição do Oscar. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

PUBLICIDADE Ao longo da década de 1980 e 1990, Conan foi roteirista em programas como Os Simpsons e Saturday Night Live. Com um humor rápido, irônico e autodepreciativo, o comediante agradou os executivos da NBC e ganhou a chance de estrelar em seu próprio programa em 1993 — o Late Night. À época, ele estava substituindo o humorista David Letterman no comando da atração. Letterman estava de saída da NBC, após ser preterido por Jay Leno como apresentador do The Tonight Show, o principal programa de entrevistas da casa.

Ao todo, Conan passou 16 anos no comando da atração. Com um bom índice de audiência e popularidade em alta, o comediante passou a ser considerado um possível sucessor para o The Tonight Show. O programa, criado em 1954, originou o gênero de talk show na televisão mundial e é visto como o trabalho dos sonhos de muitos comediantes.

Em 2004, a NBC ofereceu um novo contrato para Conan e fez uma oferta para que ele se mantivesse na emissora — Jay Leno se aposentaria em 2009 e Conan assumiria o comando do The Tonight Show. Conan aceitou a proposta. As coisas, no entanto, não ocorreram conforme o combinado.

Em 2009, Jay Leno se despediu da atração e Conan O’Brien se tornou o apresentador do principal programa de entrevistas dos Estados Unidos. Os índices de audiência, no entanto, não foram positivos nos primeiros meses.

Publicidade

Com medo da repercussão negativa, a NBC chamou Jay Leno de volta e ofereceu a ele o horário do The Tonight Show. Ao saber da notícia, Conan O’Brien optou por pedir demissão. Ao todo, ele ficou sete meses no comando da atração.

Entre os comediantes norte-americanos e a mídia especializada, a movimentação da NBC e de Jay Leno foi reprovada. Para muitos, a emissora não honrou o acordo que fez com Conan ao não dar tempo o suficiente para ele estabelecer o seu programa.

Alguns meses depois, Conan retornou à televisão norte-americana. Dessa vez, porém, passou a apresentar um programa de entrevista na TV a cabo. Intitulado Conan, a atração durou de 2010 até 2021. Jay Leno continuou apresentado o The Tonight Show até 2014, quando foi substituído por Jimmy Fallon.

Atualmente, o comediante apresenta o podcast Conan O’Brien Needs a Friend e comanda o programa de viagens Conan O’Brien Must Go, da Max. Em 2025, ele foi escolhido como o laureado do Prêmio Mark Twain de Humor Americano.