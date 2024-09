Quem é o ator brasileiro que está em ‘Queer’, filme com Daniel Craig ovacionado em Veneza

Queer, novo filme de Luca Guadagnino, fez a sua primeira exibição no Festival de Veneza, onde recebeu uma ovação de nove minutos e a performance de Daniel Craig foi amplamente aclamada. Além do ator de James Bond, no entanto, outros membros do elenco estavam presentes na estreia, e isso inclui o brasileiro Henrique Zaga.

Lesley Manville, Drew Starkey, Luca Guadagnino, Daniel Craig, Jason Schwartzman e Henrique Zaga apresentaram o filme Queer no Festival de Veneza Foto: Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

PUBLICIDADE No filme de Guadagnino, Zaga interpreta o personagem chamado Winston Moor, que não teve maiores detalhes divulgados. Queer é baseada no conto homônimo do escritor americano William S. Burroughs (1914-1997), sobre a paixão entre dois expatriados dos Estados Unidos no México na década de 1950. Ainda não há previsão de estreia do filme de Luca Guadagnino nos cinemas. Este, no entanto, não é o primeiro papel internacional de Zaga. Ele participou da série Teen Wolf, em 2015 e, desde então, acumula créditos em produções estrangeiras de grande escala, passando pelas séries 13 Reasons Why e Quem é Você, Alasca? antes de estrelar o filme de herói Os Novos Mutantes, em 2020.

Recentemente, Zaga - chamado também de Henry Zaga na imprensa internacional - contracenou com Giulia Be no filme Depois do Universo, da Netflix. Escrito e dirigido por Diego Freitas, o longa foi sucesso de audiência e permaneceu entre as produções mais assistidas do Brasil na plataforma por oito semanas. O ator brasileiro também estrelou Guerra Sem Regras, filme de Guy Ritchie, sucesso recente no Prime Video.

Henrique Zaga em Guerra Sem Regras, filme de Guy Ritchie disponível no Prime Video Foto: Daniel Smith/Lionsgate/Divulgação

Depois de Queer, Zaga já está confirmado no elenco de Warfare, próximo filme de Alex Garland (Guerra Civil), onde contracenará com Joseph Quinn, Noah Centineo e Kit Connor.