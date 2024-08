Atualmente em primeiro lugar entre os filmes mais assistidos no Amazon Prime Video, Guerra Sem Regras é o mais novo longa do irreverente diretor Guy Ritchie, conhecido por comédias de ação como Snatch - Porcos e Diamantes e Sherlock Holmes. Desta vez, no entanto, o cineasta britânico se distanciou da fantasia para adaptar uma história retirada do livro de 2014 de Damien Lewis, Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII (A Guerra Secreta de Churchill - A Explosiva História Real das Forças Especiais Desperados da 2ª Guerra Mundial, em tradução livre).

Henry Cavill como o Major Gus March-Phillipps em 'Guerra Sem Regras', disponível no Prime Video Foto: Daniel Smith/Lionsgate

Estrelado por Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding e Cary Elwes, Guerra Sem Regras é também escrito por Ritchie, ao lado de Paul Tamasy, Eric Johnson e Arash Amel. Misturando acontecimentos e figuras históricas reais com suas cenas de ação intensas, Guerra Sem Regras deixa aquele familiar questionamento - o que de tudo isso realmente aconteceu? Confira:

‘Guerra Sem Regras’ é uma história real?

Henry Cavill, Alex Pettyfer, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin e Henry Golding como os integrantes da SSRF em 'Guerra Sem Regras' Foto: Daniel Smith/Lionsgate

PUBLICIDADE Apesar de usar e abusar das firulas da ficção para embalar a jornada, o foco do filme de Ritchie é um grupo de soldados que realmente existiu, chamado de Small Scale Raiding Force (Força de Ataque em Pequena Escala, em outra tradução livre), a SSRF. O batalhão foi fundado pelo major Gus March-Phillipps (retratado no filme por Henry Cavill) e era uma divisão da Special Operations Executive (Executivos de Operações Especiais), a SOE, estabelecida por Winston Churchill para serviços de espionagem e sabotagem na Europa ocupada por nazistas. No mundo real, a SSRF durou três anos, de 1941 a 1943. A maior parte dos personagens de Guerra Sem Regras é baseada em agentes que realmente existiram. Além de March-Phillips, o filme de Ritchie dá atenção especial a Anders Lassen (interpretado por Alan Ritchson), e os motivos não são poucos: Lassen foi um dinamarquês que se voluntariou no exército britânico em 1940, e se tornou uma lenda militar conhecida por sua habilidade de matar e temperamento forte. Seu apelido era “O Viking” e existem relatos de que ele realmente usava um arco e flecha.

Marjorie Stewart, a personagem de Eiza González, por sua vez, é baseada em uma mulher real que eventualmente se casou com March-Phillipps, como descrito nos créditos de Guerra Sem Regras. Stewart realmente serviu como agente da SOE mas detalhes sobre suas ações são escassos. O roteirista Arash Amel, no entanto, enfatizou o envolvimento de Stewart na operação durante entrevista ao USA Today: “Marjorie não foi para a Operação Postmaster, mas ela teve um papel chave no planejamento e implementação de tudo aquilo”.

A Operação Postmaster realmente aconteceu?

Alan Ritchson interpreta o condecorado oficial dinamarquês Anders Lassen no filme de Guy Ritchie Foto: Daniel Smith/Lionsgate

Em Guerra Sem Regras, o batalhão executa a Operação Postmaster, que aconteceu durante a 2ª Guerra, em 1941. A missão visava interromper o abastecimento de barcos nazistas na ilha de Fernando Po, controlada pela Espanha, e capturar três navegações italianas e alemãs e levá-las até Lagos. Um dos barcos era a Duchessa d’Aosta, que ganha destaque no filme de Ritchie. Assim como no filme, a Operação foi um sucesso militar.

Assim como no longa, a SSRF realmente criou uma distração para oficiais nazistas para conseguir realizar seu objetivo. A diferença, aqui, é estética: enquanto no filme a festa é exuberante, no mundo real a distração foi uma noite de drinks um pouco mais discreta.

As diferenças principais - além, claro, das especificidades técnicas de cada missão - é que a Operação Postmaster durou meses, não semanas, e não foi a única do grupo liderado por March-Phillips, apenas a primeira. Nos meses seguintes, a SSRF realizou diversas outras operações até o seu desmantelamento em 1943.

A influência em James Bond

Cary Elwes como o General Colin Gubbins e Freddie Fox como Ian Fleming, o criador de James Bond, em 'Guerra Sem Regras' Foto: Daniel Smith/Lionsgate

Um dos aspectos mais divertidos de Guerra Sem Regras é sua inesperada conexão com as histórias de James Bond. E por mais inusitada que seja a presença do criador do agente secreto na operação real, este é um dos elementos verídicos do filme. Ian Fleming teve envolvimento com a SOE e especificamente com a Operação Postmaster, e sua experiência na 2ª Guerra Mundial rendeu inspiração para a criação de 007. A diferença principal é que o filme tomou a liberdade poética de posicioná-lo perto dos protagonistas, trabalhando abaixo do General Colin Gubbins (Cary Elwes) – o que nunca aconteceu.

Como o autor Damien Lewis explicou ao site Task & Purpose, “estes eram agentes com prefixo 00, toda essa coisa de James Bond é real. Ian Fleming era um dos operadores da missão Postmaster”.

Em conversa com a A.Frame, Amel também falou sobre a divertida relação, explicando como estes agentes, na vida real, foram as inspirações para o 007. “O resumo dos espíritos de Gus March-Phillipps e Anders Lassen e todas estas pessoas são a origem de James Bond se tornaram arquétipos de agentes secretos. Ele esteve lá durante a coisa toda.”

Onde assistir ao filme ‘Guerra Sem Regras’

