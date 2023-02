Quem é Sofía Otero, atriz de 9 anos premiada no Festival de Berlim

Sofia Otero, de 9 anos, recebeu o principal prêmio de atuação do Festival de Berlim, o Urso de Prata, por seu trabalho em 20.000 Especies de Abejas (“20 mil Espécies de Abelhas”, em tradução livre) na tarde deste sábado, 25.

Sofía Otero mostra seu Urso de Prata recebido pela Melhor Performance de Atuação pelo papel principal de '20.000 Especies de Abejas' no Festival de Berlim Foto: Markus Schreiber/AP

A história do filme gira em torno de uma criança, tratada como Aitor e Lucía ao longo da trama, que não se identifica com seu nome ou gênero de nascimento. Ela é confrontada com reações desconfortáveis e preconceituosas de adultos quando sai de sua cidade, Bayona, na França, para visitar parentes no interior do País Basco, na Espanha.

O longa é o primeiro dirigido por Estibaliz Urresola Solaguren, e encontra referência em sua tia-avó, que trabalha como apicultora. À época das gravações, Sofía Otero tinha 8 anos de idade, assim como a protagonista. Ela foi escolhida após uma triagem entre mais de 500 crianças.

Em seu discurso de agradecimento, a atriz chorou e fez menção aos seus pais, à equipe de 20.000 Especies de Abejas e à Associação Naizen, que acolhe famílias de menores transsexuais na região de Navarra e do País Basco.

Clique aqui para conferir a lista de vencedores do 73º Festival de Cinema de Berlim.

Continua após a publicidade

* Com informações das agências EFE e AFP.