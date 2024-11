Ridley Scott: ‘Amo recriar um mundo que não existe mais’, diz diretor de ‘Gladiador 2′

‘Um vilão magnífico’

Quanto aos demais nomes do elenco, Pedro Pascal foi escolhido rapidamente, devido à excelência na premiada série The Last of Us. No primeiro encontro com Scott, ele escutou uma curta descrição a respeito do general Marcus Acacius, que se casa com Lucilla (Connie Nielsen). O ator respondeu ao convite de imediato: “Está brincando? Claro que topo. Quando começamos?”. Ele encarna inicialmente um dos antagonistas da história, até revelar certas nuances que, segundo os produtores, decorrem inteiramente do talento de Pascal.

No entanto, quem rouba a cena na sequência é Denzel Washington, no papel ambíguo do homem que ajuda Lucius, apenas para vê-lo enfrentar adversários mais perigosos na arena. Com o sucesso do pupilo, Macrinus se aproxima do cargo de senador. “Pensei: quem poderia ser um vilão magnífico, com um papel determinante na trama?”, questionou-se Scott, antes de convidar o ator com quem já havia trabalhado em O Gângster (2007).

O personagem, um dos mais complexos do novo roteiro, já esteve entre os prisioneiros de guerra, sobreviveu às lutas na arena, libertou-se, e hoje comanda os espetáculos com novatos. “Denzel adora interpretar o vilão, mesmo que a oportunidade não apareça com frequência”, revela Fisher. “Quando ele surge no filme, lindíssimo com o cabelo grisalho e o figurino imponente, sabíamos que tinha sido a escolha perfeita.”