Rihanna vai dublar a personagem Smurfette em novo filme dos Smurfs

EFE - A cantora pop Rihanna compareceu ao CinemaCon, o mais importante evento de negócios das telonas, para anunciar que será a voz de Smurfette no novo filme The Smurf Movie. “Tentei conseguir o papel de Papa Smurf, mas não deu certo”, brincou a cantora de sucessos como Umbrella, durante o encontro de distribuidores de filmes que aconteceu em Las Vegas.

Segundo relatos da mídia local, Rihanna também escreverá e gravará músicas para o filme híbrido live-action/animação da Paramount Animation, que ela também produzirá. A estreia está prevista para 14 de fevereiro de 2025 nos Estados Unidos.

Rihanna fala no palco promovendo "Os Smurfs" durante a apresentação da Paramount Pictures no CinemaCon 2023 Foto: Valerie Macon / AFP

A cantora, que recentemente brilhou por sua atuação no mais recente Super Bowl, apareceu no Caesar’s Palace Hotel and Casino, onde acontece o evento, toda vestida de jeans e mostrou sua gravidez de três meses de seu segundo filho.

Na apresentação, o chefe da Paramount Animation, Ramsey Naito, também anunciou que o filme tratará de questões de identidade e abordará como é ser um “smurf” (smurf).

Esta não é a primeira vez que Rihanna emprestou sua voz para um projeto de animação. Em 2015, a cantora de Barbados interpretou Gratuity “Tip” Tucci no filme Cada Um na Sua Casa.

Continua após a publicidade

Além disso, o intérprete de Rude Boy também fez parte de filmes como Oito Mulheres e um Segredo, É o Fim e Battleship: A Batalha dos Mares.

Este ano tem sido muito gratificante para o cantor de 35 anos, que voltou aos palcos após um longo hiato.

Além de estrelar o evento esportivo mais esperado do ano, Rihanna fez uma performance emocionante no Oscar com a música Lift Me Up do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar da academia de Hollywood.