Roteiro original de novo filme de Scorsese levava mais de 4 horas só para ser lido; saiba como era

O roteiro original de Assassinos da Lua das Flores, novo filme de Martin Scorsese, levava cerca de quatro horas e meia só para ser lido, revelou o diretor em recente entrevista à revista Sight & Sound. O corte final do longa tem mais de três horas.

Estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, o filme é inspirado no livro de mesmo nome de David Grann, que conta a história de assassinatos misteriosos de nativos da tribo indígena Osage no início dos 1920 nos Estados Unidos.

Scorsese e o co-roteirista Eric Roth (que também trabalhou na adaptação de Duna) queriam fazer uma versão mais fiel à obra de Grann e escreveram o primeiro roteiro sob a perspectiva de agentes do FBI que investigaram os homicídios.

Robert De Niro e Leonardo Dicaprio em 'Assassinos da Lua das Flores'. Foto: Apple TV+/Paramount/Divulgação

“Nosso roteiro tinha mais de 200 páginas”, disse o diretor à The New Yorker. “Certa noite, fizemos uma grande leitura: eu, Leo, Eric e minha filha, várias pessoas. Nas primeiras duas horas, estávamos indo bem. Nas segundas duas horas, estava ficando cansativo. A história estava ficando sem energia”, disse.

Para Scorsese, o roteiro não funcionava porque era contado do ponto de vista dos policiais e revelava muita coisa à audiência.

No livro, funciona. Mas um caso policial, para mim, eu assisto, mas não consigo fazer. Não sei como fazer isso. Não sei como fazer o enredo. Não sei onde colocar a caneta, disse Scorsese

Nessa primeira versão, DiCaprio interpretaria o agente do FBI Tom White ao invés do protagonista Ernest Burkhart - o papel do policial acabou ficando com Jesse Plemons. Ao The Irish Times, Scorsese revelou que foi o próprio DiCaprio que sugeriu a mudança de perspectiva para o filme.

Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone em 'Assassinos da Lua das Flores' Foto: Apple TV+/Paramount/Divulgação

“Depois de dois anos trabalhando no roteiro, Leo veio até mim e perguntou: ‘Onde está o coração dessa história?’ Eu havia tido reuniões e jantares com os Osage e pensei: ‘Bem, aí está a história’. Sentimos que a verdadeira história não vinha necessariamente de fora, com o FBI, mas sim de dentro”, contou.

Assassinos da Lua das Flores chega aos cinemas nesta quinta-feira, 19 de outubro. Leia aqui a crítica do filme.