Ryan Gosling, 42 anos, interpreta Ken e rebate críticas sobre idade do namorado da Barbie

WASHINGTON POST - A vida em plástico nem sempre é algo fantástico. Basta perguntar a Ryan Gosling, de 42 anos, que, depois de conseguir o papel de Ken no novo filme da Barbie, enfrentou alegações de que é muito “velho” para interpretar o boneco.

A internet já está obcecada com o primeiro filme live-action da Barbie, graças aos trailers lançados antes da estreia do filme da Warner Bros. no próximo mês. (O Washington Post já havia descrito os trailers como “uma febre”.) Mas o material promocional já levou alguns críticos a usar a hashtag #NotMyKen para expressar sua decepção com a escolha de Gosling, escrevendo nas redes sociais que ele é muito velho para fazer o papel do boneco esculpido de cabelos perfeitos.

Ryan Gosling e Margot Robbie em 'Barbie', filme que estreia em julho. Foto: Warner Bros. Pictures

“Não posso ser o único que acha que Ryan Gosling parece velho para interpretar Ken”, dizia um dos muitos tuites questionando a idade da estrela. “Ryan Gosling parece velho e desgastado para mim. Acho que faria mais sentido com alguém mais jovem neste momento”, disse outro, enquanto um terceiro disse: “é tão triste que esse homem seja velho”.

Gosling respondeu às críticas em uma entrevista à revista GQ, dizendo: “Se as pessoas não querem brincar com meu Ken, há muitos outros Kens para brincar.” Ele também brincou que por décadas ninguém se importou particularmente com Ken, que na verdade é conhecido apenas como o namorado da Barbie e o cara que trabalha na praia. “É engraçado... esse tipo de choque do tipo, #notmyken. Como se as pessoas já tivessem pensado em Ken antes disso”

Tecnicamente, Ken não tem idade oficial (afinal, ele é um boneco), embora tenha sido apresentado pela primeira vez como namorado da Barbie em 11 de março de 1961, o que significa que ele existe há 62 anos. (Barbie foi criada em 1959, o que a faria ter 64 anos.)

Culpa do etarismo

Mas especialistas dizem que a reação que Gosling enfrentou também destaca que o etarismo, algo que as atrizes freqüentemente enfrentam, também afeta os homens na indústria - e que as estrelas que interpretam personagens icônicos da Barbie podem ter que lidar com expectativas particularmente difíceis.

“É interessante ver essa conversa acontecendo” sobre Ryan Gosling, disse Dennis Olsen, professor associado de publicidade e branding na London School of Film, Media and Design, em uma entrevista. A questão da idade tem sido um “debate contínuo” centrado nas mulheres há muito tempo, e “rostos novos são regularmente exigidos por alguns estúdios e produtores para, o que eles supõem, garantir a desejabilidade”, disse ele.

“A idade afeta homens e mulheres de maneiras diferentes. Os homens têm mais oportunidades, mas os papéis que podem desempenhar diminuem”, acrescentou Olsen, com homens mais velhos na indústria cinematográfica frequentemente escalados como “mentores ou especialistas”, enquanto mulheres mais velhas não interpretam mais papéis “sexy”, mas personagens do tipo “excêntrica” ou “má”.

O público pode ter expectativas específicas sobre a aparência de Ken, dada a associação do boneco com a infância, já que Barbie e Ken são um casal que representa a “eterna juventude” e “incorpora a infância” para muitos, disse Olsen, embora tenha acrescentado que um pouco da reação também foi centrada no fato de que há uma diferença de idade de 10 anos entre os dois atores que interpretam Barbie e Ken.

O fato de Barbie e Ken aparecerem em 2023 interpretados por Gosling, 42, e Margot Robbie, 32, pode ser um alerta para alguns espectadores que também podem estar se sentindo um pouco velhos. Especialistas dizem que o filme não é realmente voltado para crianças, mas para adultos nostálgicos que irão assistir ao filme como uma recordação de sua infância.

Para alguns críticos, a idade do ator deveria ser um empecilho para a escolha dele para o elenco do filme. Foto: Reprodução de vídeo/Twitter/@wbpictures

Filme de milhões

Os produtores provavelmente estão tentando capitalizar a geração dos millennials que se lembra de uma vez ter brincado com um dos casais mais icônicos da América. E até agora, a nostalgia parece vender - os trailers lançados para promover o filme foram assistidos por milhões, com o segundo trailer sozinho acumulando 20 milhões de visualizações.

Talvez não seja surpreendente que o filme da Barbie tenha desencadeado um debate sobre etarismo e representação na tela, já que a própria marca tem sido escrutinada por promover padrões de beleza irreais. A boneca Barbie foi muito criticada por suas proporções irrealistas e por inicialmente não representar diferentes etnias - embora a Mattel tenha introduzido bonecas mais diversificadas e procurado destacar a Barbie como um símbolo de conquista e empoderamento feminino. O filme parece zombar da própria marca Barbie - o trailer diz que o filme é para os fãs da Barbie, mas também para os haters e, em um ponto do trailer, a Barbie expressa horror ao tocar o chão com seus calcanhares - um aceno de como os clássicos pés das bonecas Barbie não têm o formato de pés normais.

Olsen espera que o debate sobre a idade de Gosling ilumine o etarismo, que ele descreveu como “um problema real” que todos enfrentarão em algum momento. “O incidente chama a atenção para um problema maior que ainda prevalece na indústria cinematográfica, que é como os atores estão sendo tratados por causa da idade”, disse ele. “Estamos discriminando sistematicamente as pessoas que estão envelhecendo, embora todos nós passemos por isso em algum momento e esperamos que isso não aconteça conosco.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES