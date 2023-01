‘Só Deus Sabe’ ganha prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Tóquio

O filme “Só Deus Sabe”, de Joshua e Benny Safdie, história de uma viciada em heroína que encontra o amor nas ruas de Nova York, levou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Tóquio nesta sexta-feira. Os irmãos Safdie também obtiveram o prêmio de melhor direção para a produção, uma parceria entre França e Estados Unidos baseada no relato verídico da protagonista, Arielle Holmes, e que ainda tem no elenco Caleb Landry Jones, de “X-Men: Primeira Classe”. “Foi muito simples”, declarou o presidente do júri da competição, James Gunn, sobre a escolha do vencedor. “Este foi o filme que mais nos inspirou e empolgou”. O diretor de “Guardiões da Galáxia” acrescentou que “Só Deus Sabe” foi o mais equilibrado dos filmes concorrentes em termos de imagem, história e atuações. “Só Deus Sabe” foi um dos 15 títulos competindo pelo prêmio de 50 mil dólares do evento de Tóquio, depois de estrear em Veneza e ser exibido em Toronto e Nova York. A lista dos principais concorrentes contava com vários filmes que estreavam no mercado asiático depois de serem exibidos em grandes festivais, como “1001 Grams”, indicado da Noruega ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, e o suspense francês “The Connection”. O único participante japonês, “Pale Moon”, sobre uma dona de casa comum que se envolve com peculato, recebeu o prêmio do público. (Por Chris Gallagher)