Super-Homem, 85 anos: relembre 15 atores que interpretaram o herói, como Christopher Reeve

Superman é o primeiro super-herói dos quadrinhos, o modelo para todos os combatentes do crime fantasiados que o seguiram e uma das criações da cultura pop de maior sucesso de todos os tempos. Para o falecido ator Christopher Reeve, que interpretou o Homem de Aço no cinema nos anos 1980, Superman era algo ainda mais significativo. “Um amigo. É disso que as pessoas realmente mais precisam”, explicou ele em uma entrevista promovendo sua última atuação como o super-herói. “Esse é o coração do Superman - o amor genuíno pelas pessoas e que você sempre sabe que ele é seu amigo.”

A figura que se esconde por trás do repórter Clark Kent apareceu pela primeira vez em uma revista no dia 18 de abril de 1938. Criação do roteirista Jerry Siegel e do ilustrador Joe Shuster, personagem no foi inspirado no físico do ator Douglas Fairbanks, enquanto seu alter ego teve contornos baseados em Harold Lloyd e no próprio Shuster.

Para lembrar esses 85 anos de criação de Super-Homem, confira 15 atores que interpretaram (ou quase) o personagem nas telas.

Kirk Alyn (1948-1950)

O ator trouxe o Homem de Aço pela primeira vez às telas de cinema em 1948, com Superman, uma série em preto e branco com quinze partes, da Columbia Pictures. Dirigido por Thomas Carr, a narrativa já conta a história da criança kryptoniana mandada para a Terra e adotada por um casal de fazendeiros. Alyn também interpreta o personagem em Atom Man vs. Superman (1950).





O ator Kirk Alyn interpretou o Super-Homem Foto: Columbia Pictures

George Reeves (1951-1952-1958)

Encenou o personagem para a série de televisão americana As aventuras do Superman, cujas primeiras filmagens ocorreram em 1951, na Califórnia. Com efeitos visuais avançados para a época, a série conquistou popularidade. O filme Hollywoodland (2006), protagonizado por Ben Affleck, dramatiza a produção da série e as controvérsias sobre a morte de Reeves.





George Reeves, um dos primeiros a viver o Super-Homem Foto: Warner Bros.





Johnny Rockwell (1961)

Interpretou uma versão jovem do herói no episódio piloto da série As aventuras do Superboy, em 1961. Por ter sido considerada muito caro, o programa foi cancelado antes de ir ao ar.





Johnny Rockwell interpretou uma versão jovem do herói Foto: Reprodução/ YouTube





Bob Holiday (1966)

Além de super-herói, o personagem passou a cantar com Holiday. Ele encenou o personagem 129 vezes no musical da Broadway It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Superman!, de 1966.





Bob Holiday viveu o super-herói em musical da Broadway Foto: Broadway





David Wilson (1975)

O ator interpretou uma versão do musical It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Superman! para a televisão, produzida pela ABC Network, em 1975.





David Wilson interpretou uma versão musical para a televisão Foto: ABC Network





Jeff East (1978)

Interpretou a versão adolescente de Clark Kent em Superman: O filme (1978). Curiosamente, o ator que protagoniza o longa, Christopher Reeve, diz todas as falas de East, dublando-o no momento em que ele aparece na tela.





Jeff East foi o adolescente de Clark Kent em Superman: O filme (1978) Foto: Warner Bros





Christopher Reeve (1978-1980-1983-1987)

Ator cuja imagem é popularmente remetida ao personagem, Reeve estreou no papel em 1978, em uma produção que viria a receber o Oscar de melhores efeitos visuais, Superman: O filme (1978) . Dirigido por Richard Donner, o longa é uma referência para as adaptações de quadrinhos, e ganhou três sequências. O ator comentou que a sua intenção era modernizar o personagem, tornando-o mais gentil e vulnerável. Após sofrer um acidente ao cair de um cavalo, Reeve se tornou tetraplégico e, em 2004, faleceu em decorrência de uma infecção.

Christopher Reeve como Super-Homem, que voa com Lois Lane (Margot Kidder) Foto: Warner Bros.





John Haymes Newton (1988)

Interpretou Clark Kent em uma versão jovem para a primeira temporada de série de televisão Superboy, que estreou em 1988. De acordo com uma produtora, o ator teria sido demitido após romper uma cláusula contratual de moralidade por dirigir sob a influência do álcool.





John Haymes Newton viveu Clark Kent em uma versão jovem para a primeira temporada de série Superboy Foto: Warner Home Video

Gerard Christopher (1989-1991)

O ator assumiu o lugar de John Newton como protagonista da série Superboy em outras três temporadas. Christopher tinha 30 anos quando fez a sua estreia no programa cuja trama estaria centrada na vida do jovem super-herói e estudante de jornalismo da Shuster University. Criada por Joe Shuster e Jerry Siegel, a série passou a se chamar As Aventuras do Superboy nas duas últimas temporadas.





Gerard Christopher assumiu o lugar de John Newton como protagonista da série Superboy Foto: Warner Home Video





Dean Cain (1993-1997)

Estrelou a série Lois & Clark - As Novas Aventuras do Superman, ao lado de Teri Hatcher. A produção que mistura aventura, humor e romance mostra o herói como um homem da geração X trabalhando como jornalista do Daily Planet, combatendo vilões e evitando catástrofes. O programa foi concluído com o casamento de Lois e Clark ao mesmo tempo em que o episódio era retratado nos quadrinhos.





Dean Cain estrelou a série Lois & Clark - As novas aventuras do Superman, ao lado de Teri Hatcher Foto: Warner Bros.





Tom Welling (2001-2011)

Deu vida ao personagem desde a sua adolescência até a vida adulta. Em Smallville, Clark salva familiares e colegas do perigo e investiga fenômenos paranormais causados pelo contato com a kryptonita. A série de televisão, da Warner Bros/ The CW, ficou no ar por 10 anos e contou com 217 episódios. O programa recebeu diversos atores convidados que já tiveram papéis expressivos em outras produções sobre o herói, como Christopher Reeve, Dean Cain e Teri Hatcher. Para a tristeza dos fãs, o ator nunca vestiu por completo o icônico uniforme.





Tom Welling dedicou dez anos de sua vida a 'Smallville' Foto: Warner Bros.





Brandon Routh (2006)

O filme Superman: O Retorno (2006), de Bryan Singer, foi pensado como uma continuação dos clássicos estrelados por Christopher Reeve. Após uma ausência de cinco anos, o herói retorna ao planeta Terra para descobrir como o mundo superou o seu desaparecimento. Routh era grande fã do super-herói, tendo colecionado filmes e quadrinhos e vestido a sua fantasia para uma festa de Halloween antes de saber que iria interpretá-lo.





Brandon Routh teve a difícil tarefa de suceder Christopher Reeve como Super-Homem Foto: Warner Bros. Pictures





Henry Cavill (2013-2019)

Estreou no papel do herói em 2013 com o filme O Homem de Aço, que dá início ao universo expandido da DC no cinema. Dirigido por Zack Snyder, o reboot coloca Superman em confronto com um de seus maiores e mais poderosos vilões, Zod, o general kyptoniano. Em Batman vs Superman (2016), Cavill interpreta Superman novamente, assim como o fará em Liga da Justiça - Parte Um, com previsão de estreia para novembro de 2017. Para o ator, a maior dificuldade para interpretar o personagem está no preparo físico, que requer meses de dieta e treinamento.





Henry Cavill como o Super-Homem Foto: Warner Bros.





Tyler Hoechlin (2016-2021)

A segunda temporada da série Supergirl, da The CW, estreou em outubro de 2016, trazendo Tyler Hoechlin como Superman. A série é baseada na personagem Kara Danvers, a Supergirl, e acontece num universo paralelo ao de outras séries de super-heróis como Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. O Superman de Tyler Hoechlin foi aprovado pelo público do programa, fazendo surgir rumores de um spin-off, posteriormente, negados pelos produtores. Em 2021, estreia a série Superman & Lois.





A série 'Supergirl' não trata do Super-Homem, mas Tyler Hoechlin foi escalado para viver o herói Foto: Warner Bros. Television





Quase chegou lá:

Nicolas Cage (1996)

Protagonizaria o filme Superman Lives, cuja pré-produção foi iniciada em 1996. A direção iria ficar a cargo de Tim Burton (Batman e Batman: O Retorno), no entanto, foi cancelada, supostamente, por discordância de projeto entre os produtores e rejeição de público. O documentário A morte de Superman Lives: O que aconteceu? (2015) explora as controvérsias a respeito do filme.





Nicolas Cage estava escalado para viver o herói em Superman Lives, mas produção foi cancelada Foto: Warner Bros