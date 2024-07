Timothée Chalamet surge como Bob Dylan e canta no primeiro trailer de ‘A Complete Unknown’; assista

O filme aborda a ascensão de Bob Dylan até o momento em que ele migra do violão para a guitarra elétrica, trazendo mais elementos de blues e rock para a sonoridade em detrimento do folk que costumava fazer. Em 1965, o músico foi vaiado durante apresentação no Newport Folk Festival, quando tocou algumas músicas na guitarra.

No ano seguinte, Dylan faria o lendário show no Free Trade Hall, na Inglaterra - no qual foi chamado de “Judas”. Mais tarde, a apresentação resultou no álbum Bob Dylan Live 1966, The “Royal Albert Hall” Concert.