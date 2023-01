Globo de Ouro 2023: ‘The Fabelmans’ e ‘Os Banshees de Inisherin’ são grandes vencedores

A cerimônia do Globo de Ouro 2023 foi uma oportunidade da Hollywood Foreign Press Association (HFPA, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood) tentar resgatar o brilho de outrora. A cerimônia, que aconteceu na noite desta terça-feira, 10, não teve grandes surpresas.

O grande vencedor da noite foi The Fabelmans, que levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Drama, e que estreia nesta quinta-feira, 12, nas salas de cinema no Brasil. Steven Spielberg, que dirigiu o filme, que trata-se de uma ficção baseada em sua história, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor. Já Os Banshees de Inisherin levou para casa o prêmio de Melhor Musical/Comédia.

Leia também ‘Os Fabelmans’ é filme mais familiar e íntimo de Steven Spielberg

'The Fabelmans', de Steven Spielberg, levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama. Foto: Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment/AP

Uma das poucas surpresas da noite foi um discurso do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em vídeo, que foi apresentado por Sean Penn. “A liberdade de sonhar não é apenas um luxo”, disse o ator. Em sua fala, Zelenski agradeceu às pessoas pelo apoio à luta por liberdade da Ucrânia.

Apesar das oito indicações, Os Banshees de Inisherin levou para casa apenas três prêmios. Além de melhor filme de musical/comédia, venceu Melhor Roteiro e Melhor Ator, para Colin Farrell. Por sua vez, Argentina, 1985, surpreendeu por ganhar como Melhor Filme Estrangeiro.

Colin Farrell, vencedor do prêmio de melhor ator em filme, musical ou comédia por "The Banshees of Inisherin", e Martin McDonagh, vencedor do prêmio de melhor roteiro, filme de "The Banshees of Inisherin", posam na sala de imprensa do 80º Golden Globe Awards. Foto: Chris Pizzello/AP

Angela Bassett levou para casa seu segundo Globo de Ouro. Desta vez, o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante foi conquistado por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao aceitar, ela lembrou do ator Chadwick Boseman e da importância de continuar a história do herói sem ele.

Jennifer Coolidge posa na sala de imprensa com o prêmio de melhor atuação de uma atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme feito para a televisão por "The White Lotus", no 80º Golden Globe Awards, em Beverly Hills, Califórnia. Foto: Chris Pizzello/AP

Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.

O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. “É difícil ser um garoto LGBTQ na América... Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão”.

o ator Eddie Murphy foi homenageado e recebeu o troféu Cecil B. DeMille no palco do 80º Globo de Ouro. Foto: Earl Gibson/via Reuters

Outro homenageado foi o ator Eddie Murphy, que recebeu o troféu Cecil B. DeMille. O prêmio foi apresentado por Jamie Lee Curtis, que trabalharam juntos em Trocando as Bolas (1983). “Estou no mundo do espetáculo há 46 anos - no cinema há 40 - por isso, este foi um longo período de tempo em produção. Obrigado”, disse ao agradecer. “Há um plano para o sucesso que você pode seguir. Três coisas que você tem que fazer: pagar seus impostos, cuidar de seus negócios e manter o nome da esposa de Will Smith fora de sua boca”, falou o ator, lembrando do incidente do Oscar em que Smith deu um tapa em Chris Rock após piada com sua esposa.

Confira a lista de premiados do Globo de Ouro 2023

Filmes

MELHOR FILME - DRAMA

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans (VENCEDOR)

TÁR

Top Gun: Maverick

MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL

Babilônia

Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Triângulo da Tristeza

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina) (VENCEDORA)

Close (Bélgica)

Decisão de Partir (Coreia do Sul)

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (Índia)

MELHOR DIREÇÃO

James Cameron, Avatar: O Caminho da Água

Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin

Steven Spielberg, Os Fabelmans (VENCEDOR)

MELHOR ATRIZ - DRAMA

Cate Blanchett, TÁR (VENCEDORA)

Olivia Colman, Império da Luz

Viola Davis, A Mulher Rei

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Os Fabelmans

MELHOR ATOR - DRAMA

Austin Butler, Elvis (VENCEDOR)

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Intersection

MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL

Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris

Margot Robbie, Babilônia

Anya Taylor-Joy, O Menu

Emma Thompson, Boa Sorte Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDORA)

MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL

Diego Calva, Babilônia

Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Adam Driver, Ruído Branco

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin (VENCEDOR)

Ralph Fiennes, O Menu

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (VENCEDORA)

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly de Leon, Triangle Of Sadness

Carey Mulligan, Ela Disse

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Brad Pitt, Babilônia

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (VENCEDOR)

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

MELHOR TRILHA SONORA

Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babilônia (VENCEDOR)

John Williams, Os Fabelmans

Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

Carolina - O Lugar Onde Tudo Termina

Ciao Papa - Pinocchio por Guillermo del Toro

Hold My Hand - Top Gun: Maverick

Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Naatu Naatu - RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (VENCEDORA)

MELHOR ROTEIRO

Tár - Todd Field

Os Fabelmans - Tony Kushner & Steven Spielberg

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Os Banshees de Inisherin - Martin McDonagh (VENCEDOR)

Women Talking - Sarah Polley

MELHOR DIRETOR

James Cameron - Avatar: O caminho da água

Daniel Kwan e Daniel Scheinert - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Baz Luhrmann - Elvis

Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin

Steven Spielberg - Os Fabelmans (VENCEDOR)

MELHOR ANIMAÇÃO

Red: Crescer é uma Fera

Pinóquio de Guillermo Del Toro (VENCEDOR)

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Inu-Oh

Marcel: The Shell With Shoes On

Séries

MELHOR SÉRIE - DRAMA

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão (VENCEDORA)

Ozark

Ruptura

MELHOR ATRIZ - DRAMA

Emma D’Arcy, A Casa do Dragão

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hillary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria (VENCEDORA)

MELHOR ATOR - DRAMA

Jeff Bridgers, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone (VENCEDOR)

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Ruptura

MELHOR SÉRIE - COMÉDIA/MUSICAL

Abbott Elementary (VENCEDORA)

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

Wandinha

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - O Urso (VENCEDOR)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

Quinta Brunson - Abbott Elementary (VENCEDORA)

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Jenna Ortega - Wandinha

Jean Smart - Hacks

MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Black Bird

Dahmer: Um Canibal Americano

The Dropout

The White Lotus (VENCEDORA)

Pam & Tommy

MELHOR ATRIZ - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain, George and Tammy

Julia Garner, Inventando Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout (VENCEDORA)

MELHOR ATOR - MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Em Nome do Céu

Taron Egerton, Black Bird

Evan Peters, Dahmer (VENCEDOR)

Sebastian Stan, Pam & Tommy

ATRIZ COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark (VENCEDORA)

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

ATOR COADJUVANTE DE MUSICAL, COMÉDIA OU DRAMA

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams - Abbott Elementary (VENCEDOR)

Henry Winkler, Barry

ATRIZ COADJUVANTE DE SÉRIE LIMITADA

Jennifer Coolidge, The White Lotus (VENCEDORA)

Claire Danes, A Nova Vida de Toby

Daisy Edgar-Jones, Em Nome do Céu

Niecy Nash-Betts, Dahmer - Um Canibal Americano

Aubrey Plaza, The White Lotus

ATOR COADJUVANTE PARA SÉRIE LIMITADA