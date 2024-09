Conto tudo isso porque aqui em casa estamos voltando aos tempos primevos: contraímos uma pastora alemã - a Lolita. Desconfio que não seja um canídeo. Não e não. Com cinco meses e 22 quilos, é uma filhote de Dente-de-Sabre, bicho extinto há 300 milhões de anos. Darwin pira.

Pois acompanhem comigo. Lolita comeu o fio da rede no meio da olimpíada, bem diante da minha nuca. Percebi quando tentei ver a Rebeca, no sofá com o controle na mão. Aí o forno apitou, fui desligar o pão de queijo, Lolita agarrou na barra da minha calça. Perdi o equilíbrio e bati a careca na quina. Puxei a calça pra ela largar, rasgou a barra. Era a calça de fazer reunião.

Me servi então de um resto de vinho pra acalmar. Espirrei escandalosamente na frente dela, Lolita pulou em mim animada com o barulho - e o vinho foi inteiro parar na parede. Terminei o dia tomando chá de camomila. Nem o ditador do cabelo lá da Coreia do Norte tem tamanho poder de destruição.

Talvez Lolita seja mais parecida com a Rainha Marta: se deixar desmarcada, acaba com tudo. De pé, consegue alcançar qualquer coisa em cima da mesa – ela prefere queijos e embutidos. Tem bom gosto. Nenhuma meia mais tem par - mas Lolita é bonita feito o quê. Cinco meses de vida e já encantou a vizinhança toda. Nabokov pira.