Mostra do fotógrafo Valdir Cruz retrata os yanomamis com Davi Kopenawa

Vinte e seis fotos de Valdir Cruz sobre os yanomamis, feitas entre 1995 e 1997, na fronteira do Brasil com a Venezuela, serão exibidas na Fundação Stickel, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. A mostra Faces da Floresta dialoga com a situação atual vivida pela etnia indígena. Um destaque da exposição é clique, em película, do xamã e intelectual Davi Kopenawa, que deve ir à abertura no dia 18, junto com outro líder, o escritor e ambientalista Ailton Krenak.

Retrato icônico de Davi Kopenawa poderá ser visto na exposição Faces da Floresta Foto: Valdir Cruz

As fotografias em preto e branco que compõem a exposição, pinçadas pelo curador Rubens Fernandes Junior, foram veiculadas no livro Faces da Floresta– Os Yanomami. A primeira edição foi publicada pela powerHouse Books, em 2002. No Brasil, o livro foi lançado pela Cosac & Naify em 2004; ambas as edições estão esgotadas. Valdir Cruz, por sua vez, tem longa trajetória de fotógrafo e já fez diversas expedições para registrar a natureza.