Vai ser difícil para a família Rabello esquecer o dia 20 de setembro de 2023. Logo pela manhã, a cantora Luisa Sonza contou ao vivo na TV Globo que terminou o namoro com Chico Moedas porque o rapaz a teria traído. E a traição teria ocorrido no banheiro – sujo, segundo ela - de um bar. O jornalista Leo Dias afirmou que o tal bar é o Galeto Sat’s situado em Botafogo, na zona sul do Rio, cujos donos são... justamente a família Rabello. Nada foi confirmado – nem a traição, nem que ela tenha ocorrido no banheiro desse bar -, mas o Sat’s viralizou na internet.

“Meu telefone não parou”, conta Raoni Rabello, de 38 anos. Ele é filho de Sérgio Rabello, de 72 anos, boêmio que em 2010 comprou o Galeto Sat’s situado na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, e em 2016 abriu a filial em Botafogo. Hoje existem três unidades – recentemente foi aberta uma na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo Raoni, as provocações perduraram ao longo de todo o dia: “Pessoas brincando, sugerindo que eu cobrasse pela visitação ao banheiro”, ri.

VÍDEO: Veja como é o bar onde Chico teria traído Luísa Sonza

Banheiro do bar Galeto Sats em Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Diante da repercussão, seria inócuo explicar que a referência ao bar é só uma versão – a traição pode ter ocorrido em outro lugar. Então, restou a Raoni entrar na brincadeira. A partir do comentário de um internauta que defendeu o banheiro do Sat’s (“Porra, Luísa, meter que Galeto Sats tem banheiro sujo é mó vacilo. Se eu fosse Galeto Sats lançava nota de repúdio. Tanto lugar com banheiro sujo – inclusive que tu já fez show – e tu vai falar do Sats, pô?”), ele publicou:

“A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat’s, né? O que podemos fazer se aqui é puro suco de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se.” Raoni Rabello

“Só colocamos um post que estava rolando na internet e falamos dos nossos serviços, sem entrar no mérito da traição”, explica Raoni, que logo trata de defender a limpeza de seu estabelecimento: “Como proprietário, posso afirmar que possuímos uma equipe que tem como rotina limpar constantemente todos os ambientes do restaurante, inclusive os banheiros”.

Mais cedo, também questionado pela imprensa, o pai, Sérgio, havia se manifestado sobre o tema: “Quanto à limpeza e higiene das nossas dependências, a manutenção é feita precisa e corretamente. Quem conhece o Sat’s sabe dessa nossa constante preocupação”.

Bar Galeto Sats em Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Como são os banheiros do Galeto Sat’s?

Espaços minúsculos, os dois banheiros – feminino e masculino – ficam no fundo da área mais descontraída do bar, onde só há balcão, bistrôs e assentos improvisados com barris de chope. A área de cada banheiro não deve chegar a três metros quadrados - e estava bem limpa no momento da visita do Estadão.

Na parte de dentro do casarão onde o bar foi instalado, na Rua Real Grandeza, 212, funciona um formato mais tradicional de restaurante, com as habituais mesas e cadeiras. Famoso pela comida (foi eleito por vários júris o melhor braseiro do Rio) e pelo chope gelado, o Sat’s virou pontos de encontro de jornalistas, músicos e boêmios em geral da cidade que vão encerrar a madrugada lá – quando o gerente anuncia o fim dos serviços, por volta das 4h, não falta gente a reclamar e pedir a saideira para o Mendes, famoso pela simpatia e sempre pronto a tirar uma foto ao lado dos clientes.

Bar Galeto Sats em Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

‘Banheiro digno’

E não faltam clientes assíduos a defender o bar. “Além da confortante comida na madrugada, o banheiro é digno. Nunca falta papel higiênico e papel toalha, além de sabonete para higienizar as mãos. A equipe fica atenta e faz a reposição ao longo do funcionamento. Me sinto em casa!”, elogia a jornalista Juliana Esteves, que mora a poucas quadras do bar e o visita regularmente. “O Sat’s sempre nos recebe muito bem. Não importa a hora, somos acolhidos com ótimo atendimento”.

Na noite desta quarta-feira, o burburinho por conta da suposta traição no banheiro se espalhava pelas mesas. A reportagem flagrou duas clientes gravando vídeos dentro do bar em que citavam a polêmica, mas a opinião sobre o banheiro destoava daquela apresentada pela cantora. “Ficou famoso, vou vir mais aqui. Mas a crítica ao banheiro não tem nada a ver”, disse uma delas, sem se identificar.