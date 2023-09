Qual é o ‘banheiro de bar sujo’ em que Chico Moedas teria traído Luísa Sonza?

A cantora Luísa Sonza revelou que terminou seu namoro com Chico Moedas, muso da canção Chico, nesta quarta-feira, 20.

No programa Mais Você desta manhã, a apresentadora Ana Maria Braga questionou se a cantora ”desmanchou” o relacionamento e Luísa confirmou. Em seguida, leu um texto que insinuava que foi traída em um bar – e que emocionou até Ana Maria.

“Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, disse a cantora.

Ana Maria Braga chora com texto de Luísa Sonza sobre traição de Chico Moedas no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Qual era o bar citado por Luísa Sonza?

De acordo com o colunista Leo Dias, Luísa estaria se referindo ao banheiro do bar Galeto Sat’s, onde teria sido traída por Chico no último domingo, 17, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Desde que a notícia saiu, o bar já recebeu visitantes curiosos. “O banheiro não suportou tamanha desilusão amorosa e precisou ser interditado”, brincou um internauta no local.

O próprio bar já brincou com o ocorrido, depois que internautas comentaram que o banheiro do local não era sujo. “A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat’s, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro?”, escreveu o estabelecimento.

Já circulavam rumores de que o relacionamento não estava bem, o que a assessoria de Luísa negou na última semana. Até o momento, Chico não se pronunciou sobre as alegações e desativou seu perfil no Instagram.