Thelminha é a nova musa da Mangueira

A médica, apresentadora e ex-BBB Thelma Assis vai encarar uma verdadeira maratona no carnaval de 2023. No Rio de Janeiro, Thelminha será musa da Mangueira. Já em São Paulo, ela vem como destaque de chão no abre-alas da sua escola de coração, a Mocidade Alegre. “O carnaval é um momento muito importante para mim. Para nós, sambistas, é a concretização de algo que a gente planeja durante o ano inteiro. É a nossa colheita”, disse.

Thelma Assis Assis será musa do carnaval da Mangueira e da Mocidade Alegre Foto: Denis Cordeiro

A Mocidade Alegre é a 5ª a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, e leva para a avenida o enredo “Yasuke”, contando a história do primeiro samurai negro. Já a Mangueira sai no dia seguinte e traz o enredo “A África que a Bahia Canta”. “Já estou bastante ansiosa para a maratona que mais uma vez será intensa com ensaios, quadras e avenida. Desfilo em escolas com enredos fortes, que me trazem pertencimento e exaltam a nossa ancestralidade”, completa.

Obras de Marcela Cantuária na Cultura

Marcela Cantuaria Iara Morselli /ESTADÃO Foto: Iara Morselli /ESTADÃO

A partir de amanhã o Metrópolis ganha obras de Marcela Cantuária no cenário. A artista contemporânea, que está com exposição no SESC Pompeia e com obras no MAM Rio, traz em suas telas questões sobre as lutas e resistências da mulher latino-americana e fala ao programa sobre sua arte. O programa vai ao ar na TV Cultura, a partir das 19h20.

Artista faz homenagem aos craques brasileiros que já disputaram uma Copa do Mundo

O artista plástico Roberto Camasmie apresenta sua homenagem para alguns dos grandes jogadores brasileiros deste século. A ideia da exposição é uma retrospectiva apresentando todos os desenhos dos jogadores das copas anteriores (2002, 2006, 2010,2014 e 2018) – que se encontram no acervo da Galeria Roberto Camasmie.

Roberto Camasmie homenageia jogadores brasileiros em novo trabalho Elaine Veloso Foto: Elaine Veloso

Já para a Copa 2022, o artista produziu um quadro com uma imagem estilizada do mapa do Brasil. A mostra ainda traz obras assinadas por chargistas renomados, entre eles, Leandro Septi e Baptistão. A galeria fica na rua Bela Cintra, 1992.

Bloco de notas

MUDANÇAS. O atual CEO do Instituto Ideia, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, sai do comando da empresa e assume o conselho do Instituto. A cientista política Cila Schulman se torna CEO a partir de janeiro, com Cristiana Brandão como vice-presidente.

CADERNOS. Será lançado no próximo sábado o Cadernos da Casa Museu Ema Klabin, um livro digital anual organizado pelo curador Paulo de Freitas Costa e pela coordenadora do núcleo de Cursos e palestras, Ana Cristina Moutela. A obra tem o objetivo divulgar a programação do instituto.