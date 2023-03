Exposições imersivas invadiram São Paulo: veja 5 mostras em cartaz, como Frida Kahlo e Michelangelo

Atualmente São Paulo se transformou na capital das exposições imersivas. Entre as opções em cartaz, o público pode se sentir dentro da Capela Sistina, nas imagens que são projetadas no MIS Experience. A arte e flores de Claude Monet também chegaram por aqui, além da oportunidade de conhecer mais a fundo a trajetória da artista mexicana Frida Kahlo.

São exposições montadas com alta tecnologia e que procuram levar o visitante para dentro das obras de seus criadores. Algumas estão chegando ao fim, mas outras podem ser apreciadas ainda por um bom tempo.

Monet, um mestre impressionista

A exposição Monet À Beira D’Água ocupa espaço de 4 mil metros quadrados, pelos quais é possível vivenciar 285 obras licenciadas de Monet projetadas em painéis com 7,5 metros de altura. No trajeto, público confere sequências de animações digitais 2D e 3D, que formam oito narrativas audiovisuais, cada uma enfatizando um aspecto da obra do mestre impressionista, numa roupagem nova e contemporânea. São elas: Uma Viagem de Trem, Campos e Moinhos, O Mar e a Luz, Horizonte Nevado, Um Passeio pelo Lago, Arquitetura do Tempo, Paisagens en Vert e Flores de Tinta.

Exposição Monet À Beira D’Água

Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1365 - Alto de Pinheiros. De 3ª a dom., das 10h às 21h15. Ingressos a partir de R$30. Até 26/3.





Frida Kahlo, entre cores e dores

Ao entrar na tenda pelo lado esquerdo, o público se depara com a trajetória de Frida Kahlo. Trata-se de uma exposição imersiva e biográfica sobre a artista mexicana nascida em 6 de julho de 1907 e que morreu em 13 de julho de 1954. Estão dispostos em dez ambientes materiais como fotografias históricas, filmes originais e objetos da artista mexicana. Nessa viagem artística, o público passeia por mais de uma hora e entra em contato com as diferentes fases criativas de Frida.





Frida Kahlo - A Vida de um Ícone

Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970. 2ª a sáb., 10h/ 22h; dom., 11h/ 21h. R$ 90/ R$ 170. Até 30/4.

Baksy, um artista contestador e engmático

Artista enigmático, pois nunca revelou sua identidade, Banksy se fez conhecido mundialmente por seus grafites retratando a realidade que observa. Estão expostas mais de 150 de suas obras – reproduções que ele desenhou em muros, portas e ruínas. Mas a mostra traz também obras originais certificadas, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais. Um dos pontos altos será o grande e icônico grafite feito em um muro na Cisjordânia, que mostra um homem atirando um ramalhete de flores.

The Art of Bansky

Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970. 2ª a sáb., 10h/ 22h; dom., 11h/ 21h. R$ 90/ R$ 170. Até 30/4.

Michelangelo e sua obra celestial

A mostra Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina possibilita a interação do público com as obras do pintor italiano, de modo a se sentir dentro delas. Em espaço de mil metros quadrados, a exposição está dividida em 14 salas. Nesse trajeto, o visitante passa pela sala de imersão com projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços dedicados à arquitetura, à história e às curiosidades da Capela Sistina. Há também uma ala que destaca o local do conclave, reunião do colégio dos cardeais para escolher um novo papa, e ainda uma réplica da chave da Capela Sistina, vinda diretamente do Vaticano.

Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina

MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250. 3ª a 6ª e dom., 10h/18h; sáb. e fer., 10h/19h. R$ 30 (4ª a 6ª); R$ 50 (sáb., dom., fer.). Gratuito na 3ª. Até 30/4.

Picasso, um dos criadores do cubismo

Autor de uma das obras mais conhecidas do mundo, o quadro Guernica, Pablo Picasso foi um dos criadores do cubismo e se notabilizou não somente como pintor, mas também como escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Com o objetivo de aproximar ainda mais o público da obra do mestre espanhol, a exposição Imagine Picasso exite as obras digitalizadas, seguindo o conceito criado pelo fotógrafo francês Albert Plécy.

Imagine Picasso

MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, estac. G4. 2ª a 5ª, 10h/22h; 6ª e sáb., 10h/ 23h; dom. e fer., 10h/21h. R$ 80/ R$ 380 (imagine-picasso.com). Até 18/6.

