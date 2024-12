‘A história do Racionais se mistura com as histórias do movimento negro’, diz Mano Brown

A seguir: Mano Brown fala sobre a exposição:

“Racionais MC’s é um dos grupos de rap mais antigos do mundo em atividade, mas ainda consegue ser original e trazer novidades. É o rap feito nas ruas de São Paulo, representando muito bem essa cidade, que é a maior da América Latina, e todas as favelas do Brasil. A história do Racionais se mistura também com as histórias do movimento negro dos anos 80, 90, 2000 e até hoje. Isso mostra a grandiosidade e importância do grupo. Por isso, a exposição no Museu das Favelas é importante, principalmente para que os jovens tenham acesso a essa história. A exposição acrescenta muito na nossa trajetória e carreira, engrandecendo mais ainda o quarteto”.