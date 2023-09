Alok vai apresentar na ONU músicas que fez com artistas indígenas

Alok está em Nova York para participar de um evento dentro da sede das Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira, dia 14.

Após palestrar em um painel sobre música, tecnologia e sabedoria ancestral originária com as lideranças Célia Xakriabá e Tashka Yanawana, Alok fará uma performance ao vivo mostrando músicas do novo álbum O Futuro é Ancestral, compostas em coautoria com estes artistas indígenas, entre outros nomes. A ocasião marca o pré-lançamento do álbum.

Participam da palestra com Alok também: a diretora do movimento Hip Hop 4 Peace, Tina Marie Tyler e o diretor da UNESCO de NY, Eliot Minchenberg. A mediação será feita pelo produtor musical e vencedor do Grammy Fernando Garibay

Às vésperas da semana da Assembleia Geral da ONU para debater o clima, a iniciativa é promovida pelo Instituto Alok, associação sem fins lucrativos criada pelo DJ e produtor musical, junto com o Pacto Global ONU Brasil, plataforma que estimula empresas a adotarem práticas que promovam a sustentabilidade e a cidadania.





Alok volta à sede da ONU para lançar álbum Foto: Dave Kotinsky

O trailer inédito do documentário que registra o processo criativo do encontro entre os músicos indígenas e Alok também será exibido no evento. No ano passado, durante a mesma ocasião, foi lançado o Fundo Ancestrais do Futuro para financiar produções protagonizadas por indígenas, e o DJ também se apresentou na cobertura do prédio da ONU na Big Apple para ajudar a promover a sustentabilidade e a causa ambiental.