Alunos da FAAP terão masterclass exclusiva com o diretor M. Night Shyamalan na próxima sexta-feira

Como parte do tour de divulgação do seu novo filme, Armadilha, promovida pela Warner Bros, o diretor de cinema M. Night Shyamalan fará uma masterclass exclusiva para alunos da FAAP no dia 19 de julho.

O diretor de O Sexto Sentido está no País para divulgar seu novo filme, que estreia dia 8 de agosto nos cinemas.

M. Night Shyamalan Foto: Warner Bros.