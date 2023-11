Anderson Birman lança livro sobre trajetória como empreendedor

O empresário Anderson Birman, fundador da Arezzo&Co, lança A Cada Passo, no dia 10 de novembro, às 17h, na livraria Travessa no shopping Iguatemi. O livro conta os momentos marcantes de sua trajetória até se tornar empreendedor.

Anderson Birman lança livro Foto: Gui Paganini

Aos 69 anos, Birman revela pela primeira vez suas lutas, aprendizados, superações e a criação de um negócio que iniciou em meados dos anos 70 na garagem da casa dos seus pais e se tornou a maior house of brands de moda do país. Atualmente a holding engloba 14 marcas: Arezzo, Anacapri, Schutz, Alexandre Birman, Alme, Brizza, Carol Bassi, Reserva, Oficina, Simples, BAW, Vicenza, Paris Texas, TROC.

Com curadoria do diretor-criativo, Giovanni Bianco, o livro conta com 276 páginas e estará disponível a partir de sexta-feira na livraria Travessa e no site da Amazon. Todo o valor das vendas será destinado à Casa Transitória, uma instituição espírita que Birman frequenta em São Paulo e em que colabora.