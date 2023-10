André Heller-Lopes é convidado para integrar júri do ‘Oscar da Ópera’ em Londres

O carioca André Heller-Lopes, que já foi diretor artístico do Teatro Municipal do Rio, acaba de ser convidado para integrar o júri internacional da Opera Awards - o Oscar do gênero musical. A entrega deste ano do prêmio está marcada para o dia 11 de novembro, na Polônia.

O diretor André-Heller Lopes Foto: Leo Aversa

Neste ano, Heller já teve quatro de suas produções remontadas na Europa. No Brasil, dirigiu em maio uma produção de Anna Bolena, em homenagem aos 100 anos de Maria Callas, no Festival Amazonas de Ópera. Em julho, encenou A Raposinha Astuta, até então inédita em São Paulo. E em novembro assinará a concepção e a direção de La Traviata, de Verdi, no Teatro Municipal do Rio. “É uma das maiores óperas de todos os tempos e não era montada em palcos cariocas há 22 anos”, celebra Heller.