Artista nipo-brasileiro Yutaka Toyota inaugura obra em paraíso ecológico; saiba qual

No próximo sábado (28), o Parque Geminiani Momesso de Ibiporã-PR, localizado a 25 km de Londrina, fará a inauguração da obra Espaço Arco-Íris, do artista nipo-brasileiro Yutaka Toyota.

A obra é composta por duas partes de um arco-íris, a primeira foi concebida pelo artista na década de 90 e instalada em Yokohama. Agora, 28 anos depois, o Parque foi escolhido para receber a segunda parte do monumento que representa a união entre o Brasil e o Japão.

O artista nipo-brasileiro Yutaka Toyota ao lado de sua obra Foto: Gianni Toyota

Já confirmaram participação no evento o Embaixador do Brasil no Japão, Octavio Henrique Garcia Cortes; o Consul Geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana; o governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior, o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, e representantes do Ministério das relações exteriores e do Itamaraty.

O parque é um paraíso ecológico formado por uma área 1.355 milhão metros quadrados, que estão sendo transformados no centro cultural com o projeto paisagístico de Rodolfo Geiser, responsável também pelo projeto do Parque Villa-Lobos em São Paulo.

A área foi doada por Orandi Momesso, e o acervo é resultado do trabalho minucioso de colecionismo do empresário.