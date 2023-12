As suítes ‘superluxo’ dos hotéis de SP: quarto ‘Cubo’ do Emiliano tem piscina e acesso ao heliponto

A coluna Direto da Fonte vai mostrar as suítes mais luxuosas e caras da cidade de São Paulo. Nesta série, visitamos hotéis como o Palácio Tangará, Emiliano, Tivoli Mofarrej, JW Marriott e outros.

Que tal conhecer os quartos que estrelas e chefes de estado já se hospedaram? Não qualquer celebridade, mas gente do calibre de Taylor Swift, Paul McCartney, Lady Gaga, Bill Clinton e Silvio Berlusconi.

Neste episódio, visitamos o Hotel Emiliano, nos Jardins. Lá, conhecemos a suíte Cubo, o principal quarto do empreendimento.

Suíte Cubo do Hotel Emiliano Foto: Tuca Reines

Quem nos guiou pelo quarto foi o Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano de Hotéis. A suíte tem cerca de 180 m² e uma vista de 180 graus para os Jardins.

Entre os destaques da suíte, a piscina logo na entrada no quarto, a vista da cidade e uma conexão direta com o heliponto.

A diária do quarto é de R$ 8.280 . A taxa de ocupação é de 50% a 60% ao mês.

No vídeo acima, você vai conhecer todos os detalhes da suíte. Não deixe de conferir no Direto da Fonte todas as suítes mais luxuosas da cidade.