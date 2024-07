Autorização de viagem para menores cresce 74% e atinge recorde no Brasil

O ato - que pode, desde 2021, ser realizado de forma digital por meio da plataforma nacional e-Notariado - é necessário para que menores de 16 anos possam viajar sozinhos ou acompanhados por apenas um dos responsáveis, deve aumentar ainda mais com a chegada das férias escolares. O documento deve ser solicitado pelos pais ou representantes legais da criança ou adolescente.

Os números do primeiro semestre de 2024 mostram um crescimento de 74% em relação ao mesmo período de 2023 e de 471% em relação ao primeiro semestre de 2022. Foram 6.945 AEVs nos primeiros seis meses deste ano frente a 3.995 entre janeiro e junho do ano passado. No total, são mais de 20 mil solicitações no País desde o início do serviço de modo online.